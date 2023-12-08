На 34 детей один планшет: как в Белгородской области изучают IT

Как добавили власти, для занятий в школах были закуплены мобильные компьютерные классы. Это специальные тележки, укомплектованные ноутбуками. Оборудование рассчитывалось на каждую школу, исходя из количества детей в классе, с учётом деления класса на подгруппы и расположения кабинетов для проведения занятий на разных этажах или в разных зданиях. Но в настоящее время класс на подгруппы не делят, а дети сидят в одном кабинете, не перемещаясь по этажам. Тем не менее, IT школьники изучать продолжают, даже несмотря на изменившиеся реалии и уже устаревшие отчёты.