На 34 детей один планшет: как в Белгородской области изучают IT

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
В Белгородской области школьники и дошкольники изучают основы IT в рамках проекта по созданию непрерывной системы развития навыков будущего для цифровой экономики. Это ещё один передовой проект, как и обучение детей плаванию. Но насколько обучение проходит гладко?
Как отметил Четвериков, несмотря на оперативный переход на дистанционную форму обучения в половине муниципалитетов успеваемость по проекту остаётся выше плановых значений и дети в целом справляются с программой. Чиновник добавил, что в планах также разработка мини-курса по цифровой безопасности детей.
Статистика детей
По информации областного правительства, основы IT в школах в текущем учебном году изучают 148 884 ребёнка. Для школьников региона, с учётом возрастных особенностей, ввели курсы внеурочной деятельности:
IT изучают и дети старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет. Они осваивают парциальные программы для развития детского технико-конструктивного творчества:
Техническая обеспеченность
Журналисты Бел.Ру выяснили, хватает ли планшетов для всех детей. В правительстве отметили, что министерство образования в 2021 году закупило и передало в школы 4370 планшетов. То есть, исходя из официально представленных данных, на один планшет приходится 34 ребёнка.
Как рассказала Бел.Ру мама одного из учеников начальных классов Белгорода, на класс из 30 человек выдали 15 планшетов. То есть, либо каждый ребёнок может заниматься по 15-20 минут и проходить задание, либо одни дети занимаются, а вторые смотрят. В качестве выхода из этой ситуации практические задания школьники выполняют дома, а теорию проходят в классе.
Как добавили власти, для занятий в школах были закуплены мобильные компьютерные классы. Это специальные тележки, укомплектованные ноутбуками. Оборудование рассчитывалось на каждую школу, исходя из количества детей в классе, с учётом деления класса на подгруппы и расположения кабинетов для проведения занятий на разных этажах или в разных зданиях. Но в настоящее время класс на подгруппы не делят, а дети сидят в одном кабинете, не перемещаясь по этажам. Тем не менее, IT школьники изучать продолжают, даже несмотря на изменившиеся реалии и уже устаревшие отчёты.
Что касается занятий в детских садах, для них также закупили мобильные компьютерные классы — тележки, укомплектованные планшетами. В правительстве добавили, что по рекомендациям международной школы математики и программирования «Алгоритмика» на занятиях одновременно должно быть не более 10 человек.
Исходя из этих рекомендаций и количества детей в подготовительных группах детских садов региона, власти и произвели расчёт оборудования. Но сколько в итоге единиц техники закупили для дошкольников, в ответе правительства не было указано.
При этом было сказано, что на всё оборудование для обучения детей IT потратили более 1 млрд рублей: 568 млн рублей — средства областного бюджета, около 470 млн рублей — из других источников.
Что касается дефицита планшетов, в правительстве добавили: «Обращений по нехватке оборудования нет».
Как проходят уроки
Для изучения основ IT в рамках школьной программы для разных возрастных групп выделили следующее количество часов:
Занятия проходят в смешанном формате — ребята беседуют с учителем, работают сообща, выполняют задания в тетрадях и, в зависимости от возраста, используют на занятиях планшет (в детском саду) или ноутбук (в школах).
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру рассказывали о реализации программы по обучению детей плаванию. Мы узнали, сколько учеников учатся держаться на воде, сколько на это времени выделяется в школьной программе, а также выяснили, сколько придётся заплатить родителям за занятия.
А ещё мы выяснили у эксперта, чему в рамках проекта нужно обучать детей. Подробнее — по ссылке.