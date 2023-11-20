В Белгородской области 122 тысячи учеников изучают основы IT

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
В ходе оперсовещания чиновник озвучил промежуточный результат проекта создания непрерывной системы развития навыков будущего для цифровой экономики учащихся в школах области. Данный проект стартовал в регионе в 2021 году.
Его внедрили в 544 школах региона во всех начальных классах и средней школе. Также с 2023 году развёрнуто полное покрытие в старших классах и детских садах.
На сегодняшний день 122 тысячи учеников изучают основы IT, программирования и современные технологии.
Несмотря на оперативный переход на дистанционную форму обучения в половине муниципалитетов успеваемость по проекту остаётся выше плановых значений и дети в целом справляются с программой.
Сергей Четвериков
Четвериков отметил, что в планах также разработка мини-курса по цифровой безопасности детей.