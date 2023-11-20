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Published Сегодня, 08:57

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Updated Сегодня, 08:59

В Белгородской области 122 тысячи учеников изучают основы IT

В Белгородской области 122 тысячи учеников изучают основы IT

20 ноября 2023, 08:57
Фото: Midjourney
Об этом заявил министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков. Он отметил, что в текущем году IT изучают все ученики, а также дошкольники.

В ходе оперсовещания чиновник озвучил промежуточный результат проекта создания непрерывной системы развития навыков будущего для цифровой экономики учащихся в школах области. Данный проект стартовал в регионе в 2021 году.

Его внедрили в 544 школах региона во всех начальных классах и средней школе. Также с 2023 году развёрнуто полное покрытие в старших классах и детских садах.

На сегодняшний день 122 тысячи учеников изучают основы IT, программирования и современные технологии.

Несмотря на оперативный переход на дистанционную форму обучения в половине муниципалитетов успеваемость по проекту остаётся выше плановых значений и дети в целом справляются с программой.
Сергей Четвериков

Четвериков отметил, что в планах также разработка мини-курса по цифровой безопасности детей.

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#Белгородская область#Школьники#Образование#Обучение#Белгород#Кристина Семенчук
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