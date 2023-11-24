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Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Коллектив "Завалинка" на "Поле чудес"

Крутите барабан! Белгородцев вновь покажут на федеральном телеканале

24 ноября 2023, 10:37
Фото: Telegram-канал «Старый Оскол №1»
Коллектив "Завалинка" на "Поле чудес"

Белгородский ансамбль покажут на федеральном телеканале

Участник белгородского ансамбля принял участие в передаче «Поле чудес» на Первом канале. Остальные члены коллектива решили поддержать артиста и приехали с выступлением. Выпуск с жителями региона покажут вечером 24 ноября, сообщили в Telegram-канале «Старый Оскол №1».

Артист ансамбля из Старого Оскола принял участие в программе «Поле чудес» на Первом канале. Руководитель ЦКР «Горняк» Светлана Федотова опубликовала на своей странице в соцсетях фотографии коллектива из студии программы.

Она рассказала, что белгородский ансамбль песни и танца «Завалинка» приехал на шоу, чтобы выступлением поддержать своего артиста.

Показывать выпуск с участием белгородцев будут уже сегодня, 24 ноября, в 19:45 на Первом канале.

Ранее на телеэкранах появились ещё несколько жителей региона. Так, участие в «Битве шефов» на «Пятнице!» принял повар Антон Копцев. Певец Александр Ёлкин прошёл в финал шоу «Ну-ка, все вместе!», а выживший при обстреле 11-летний Митя рассказал в программе «Наши» как спасал отца из-под завалов.

Коллектив "Завалинка" на передаче "Поле Чудес"Коллектив "Завалинка" на передаче "Поле Чудес"
Коллектив "Завалинка" на передаче "Поле Чудес" Коллектив "Завалинка" на передаче "Поле Чудес"
Коллектив "Завалинка" на передаче "Поле Чудес"
Фото: Telegram-канал «Старый Оскол №1»
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#Белгородская область#Первый канал#Ансамбль#Белгород#Поле чудес#Александра Склярова
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