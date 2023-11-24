Крутите барабан! Белгородцев вновь покажут на федеральном телеканале

Ранее на телеэкранах появились ещё несколько жителей региона. Так, участие в «Битве шефов» на «Пятнице!» принял повар Антон Копцев. Певец Александр Ёлкин прошёл в финал шоу «Ну-ка, все вместе!», а выживший при обстреле 11-летний Митя рассказал в программе «Наши» как спасал отца из-под завалов.