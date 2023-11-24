Крутите барабан! Белгородцев вновь покажут на федеральном телеканале

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Артист ансамбля из Старого Оскола принял участие в программе «Поле чудес» на Первом канале. Руководитель ЦКР «Горняк» Светлана Федотова опубликовала на своей странице в соцсетях фотографии коллектива из студии программы.
Она рассказала, что белгородский ансамбль песни и танца «Завалинка» приехал на шоу, чтобы выступлением поддержать своего артиста.
Показывать выпуск с участием белгородцев будут уже сегодня, 24 ноября, в 19:45 на Первом канале.
Ранее на телеэкранах появились ещё несколько жителей региона. Так, участие в «Битве шефов» на «Пятнице!» принял повар Антон Копцев. Певец Александр Ёлкин прошёл в финал шоу «Ну-ка, все вместе!», а выживший при обстреле 11-летний Митя рассказал в программе «Наши» как спасал отца из-под завалов.