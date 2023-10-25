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Posted 25 октября, 11:45

Published 25 октября, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Школьник из ЛНР с редким генетическим заболеванием играет на флейте и снимается на ТВ

Школьник из ЛНР с редким генетическим заболеванием играет на флейте и снимается на ТВ

25 октября 2023, 11:45
Артурс Роснис с целиакией и патологией опорно-двигательного аппарата занимается музыкой, поёт, играет в следж-хоккеей и хочет, чтобы все люди были счастливы.

Талантливый человек талантлив во всём. Эту избитую уже фразу невольно вспоминаешь, когда начинаешь общаться с этим девятилетним парнем. Он невероятно активный, жизнерадостный и, кажется, абсолютно счастлив. И это несмотря на то, что мальчик серьёзно болен. У него две неизлечимые патологии, при которых не то что проявлять такую зашкаливающую активность — просто поддерживать нормальную жизнедеятельность организма требует огромных усилий. И складывается впечатление, что удаётся этому маленькому, но уже такому сильному человеку, благодаря тому, что он живёт в любви и бесконечной поддержке.

Это Артурс Роснис, ему 9 лет. У него целиакия — непереносимость глютена и генетическое заболевание, связанное с проблемами соединительной ткани и опорно-двигательного аппарата. Тем не менее парень играет в следж-хоккей, увлекается сборкой лего, с детства занимается музыкой — играет на фортепиано, флейте, поёт. А ещё участвует в разных ТВ-проектах, детских передачах и даже озвучил героя аудиосказки.

— Хоккеем я занимаюсь недавно, в секцию меня с братом привела мама, — рассказывает Артурс Роснис. — Мне нравится эта игра: там можно ездить, бросать шайбу как угодно. Правда, у меня ещё не всё получается — не получается бросать шайбу верхом. А ещё я боялся проиграть, когда мы ездили на соревнования.

А вот со сборкой лего у школьника отношения более близкие. Да и увлекается он этим уже очень давно. Признаётся: самое интересное в сборке конструктора то, что можно построить всё, что захочется. Даже супер-полезную машину.

Всё это стало возможно в жизни героя мальчика благодаря его маме Елене (она тоже стала героиней проекта #безграничные_донбасс). Это именно она является двигателем всех положительных изменений в судьбе сына, именно она сделала так, что ребёнок живёт полноценной жизнью, несмотря ни на что: ни на диагнозы, ни на неспокойную ситуацию в их родном Луганске.

Просто Елена воспитывает сыновей — кровного Артурса и опекаемого Игната — в любви и всесторонней поддержке. И уже можно смело сказать, что именно эту любовь транслирует в мир и Артурс. Это видно по его отношению к окружающим, и становится окончательно понятно по тому, что он говорит.

— Я всем хочу пожелать много счастья! А ещё здоровья, замечательных верных преданных друзей, которые всегда будут рядом и выручат в трудную минуту, — говорит Артурс в завершении интервью.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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