Школьник из ЛНР с редким генетическим заболеванием играет на флейте и снимается на ТВ

Талантливый человек талантлив во всём. Эту избитую уже фразу невольно вспоминаешь, когда начинаешь общаться с этим девятилетним парнем. Он невероятно активный, жизнерадостный и, кажется, абсолютно счастлив. И это несмотря на то, что мальчик серьёзно болен. У него две неизлечимые патологии, при которых не то что проявлять такую зашкаливающую активность — просто поддерживать нормальную жизнедеятельность организма требует огромных усилий. И складывается впечатление, что удаётся этому маленькому, но уже такому сильному человеку, благодаря тому, что он живёт в любви и бесконечной поддержке.