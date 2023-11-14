Трогательная песня провела белгородского певца в финал шоу на федеральном ТВ

Белгородец стал финалистом вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»

Житель региона принял участие в пятом сезоне музыкального шоу талантов, которое показывают на телеканале «Россия-1». В полуфинале 27-летний певец и его напарница из Беслана получили 98 баллов и прошли в финал. Об этом сообщил Telegram-канал «Белгород №1».