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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Выступление белгородца

Трогательная песня провела белгородского певца в финал шоу на федеральном ТВ

14 ноября 2023, 14:15
Фото: Telegram-канал "Белгород №1"
Выступление белгородца

Белгородец стал финалистом вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»

Житель региона принял участие в пятом сезоне музыкального шоу талантов, которое показывают на телеканале «Россия-1». В полуфинале 27-летний певец и его напарница из Беслана получили 98 баллов и прошли в финал. Об этом сообщил Telegram-канал «Белгород №1».

Житель Белгородской области принял участие в пятом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!» и прошёл в финал. 27-летний певец Александр Ёлкин выступал в дуэте с Розой Туаевой из Беслана.

В отборочном туре пара набрала 90 голосов из 100. Им не хватило двух баллов, чтобы пройти в полуфинал, но ведущий Сергей Лазарев решил помочь участникам: он предложил им устроить поединок.

После этого белгородец и его напарница прошли в полуфинал, где заработали 98 баллов, исполнив трогательную песню. Это позволило им пройти в финал.

Напомним, что вчера, 13 ноября, по телеканалу «Пятница!» показывали реалити-шоу «Битва шефов» с участием белгородца Антона Копцева. Мужчина прошёл отборочный этап и попал в четвёрку лучших.

Выступление белгородцаВыступление белгородца
Выступление белгородцаВыступление белгородца
Выступление белгородца
Фото: Telegram-канал "Белгород №1"
Выступление белгородца
Видео: эфир "Россия-1"
Белгородец с авторским бургером попытается покорить Ивлева и Агзамова на «Пятнице!»
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