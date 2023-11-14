Трогательная песня провела белгородского певца в финал шоу на федеральном ТВ

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Житель Белгородской области принял участие в пятом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!» и прошёл в финал. 27-летний певец Александр Ёлкин выступал в дуэте с Розой Туаевой из Беслана.
В отборочном туре пара набрала 90 голосов из 100. Им не хватило двух баллов, чтобы пройти в полуфинал, но ведущий Сергей Лазарев решил помочь участникам: он предложил им устроить поединок.
После этого белгородец и его напарница прошли в полуфинал, где заработали 98 баллов, исполнив трогательную песню. Это позволило им пройти в финал.
Напомним, что вчера, 13 ноября, по телеканалу «Пятница!» показывали реалити-шоу «Битва шефов» с участием белгородца Антона Копцева. Мужчина прошёл отборочный этап и попал в четвёрку лучших.