Белгородец с авторским бургером попытается покорить Ивлева и Агзамова на «Пятнице!»

В случае, если Антон Копцев пройдёт кастинг шефов, он окажется в команде одного из них. Ивлев и Агзамов будут передавать своё мастерство и в каждом раунде прощаться со слабыми поварами. В финале же конкуренты будут выполнять те испытания, которые выберут зрители путём голосования в прямом эфире.