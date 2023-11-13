Белгородец с авторским бургером попытается покорить Ивлева и Агзамова на «Пятнице!»

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Повар из Белгорода принял участие в третьем сезоне кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова «Битва шефов» на телеканале «Пятница!». Областной центр представляет 33-летний Антон Копцев. На кастинг белгородец принёс бургер с тремя авторскими соусами.
Удастся ли повару пройти кастинг, можно узнать сегодня, 13 ноября, в 19:00.
В случае, если Антон Копцев пройдёт кастинг шефов, он окажется в команде одного из них. Ивлев и Агзамов будут передавать своё мастерство и в каждом раунде прощаться со слабыми поварами. В финале же конкуренты будут выполнять те испытания, которые выберут зрители путём голосования в прямом эфире.
Напомним, что в конце августа участницей нового сезона «Адского шефа» стала 35-летняя шеф-кондитер Алёна Троянова. А Максим Мачкасин был участником «Битвы шефов».