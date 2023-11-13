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Published Сегодня, 06:43

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Антон Копцев

Белгородец с авторским бургером попытается покорить Ивлева и Агзамова на «Пятнице!»

13 ноября 2023, 06:43
Фото: телеканал "Пятница!"
Антон Копцев

Белгородец стал участником реалити-шоу «Битва шефов»

На кастинг пришёл повар из Белгорода Антон Копцев. Выпуск с участием белгородца покажут на телеканале «Пятница!» уже сегодня, 13 ноября, в 19:00.

Повар из Белгорода принял участие в третьем сезоне кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова «Битва шефов» на телеканале «Пятница!». Областной центр представляет 33-летний Антон Копцев. На кастинг белгородец принёс бургер с тремя авторскими соусами.

Удастся ли повару пройти кастинг, можно узнать сегодня, 13 ноября, в 19:00.

В случае, если Антон Копцев пройдёт кастинг шефов, он окажется в команде одного из них. Ивлев и Агзамов будут передавать своё мастерство и в каждом раунде прощаться со слабыми поварами. В финале же конкуренты будут выполнять те испытания, которые выберут зрители путём голосования в прямом эфире.

Напомним, что в конце августа участницей нового сезона «Адского шефа» стала 35-летняя шеф-кондитер Алёна Троянова. А Максим Мачкасин был участником «Битвы шефов».

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#Шеф-повар#Новости Белгорода#Белгород#Кастинг#Телеканал Пятница!#Александра Склярова#Битва шефов#Ренат Агзамов#Константин Ивлев
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