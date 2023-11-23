Названо самое популярное направление социального контракта в Белгородской области

Программу оказания помощи на основании социального контракта «Содействие» запустили в Белгородской области два год назад. Участниками проекта могут стать жители региона и семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, определённого для Белгородской области. Напомним, что на 2023 год он установлен в размере 12 075 рублей. В следующем году он составит 12 813 рублей.