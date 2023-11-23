Названо самое популярное направление социального контракта в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
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Updated Сегодня, 12:49
В Белгородской области заключили 3,7 тыс. социальных контрактов. По программе жители региона только в этом году получили 795 млн рублей.
Самым популярным направлением соцконтракта стало ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. Так, в 2023 году по программе ипэшниками стали 1752 человека.
Помимо этого, с помощью соцконтракта можно организовать или расширить личное подсобное хозяйство, получить постоянное работы, напоминают в правительстве. Ещё 466 белгородцев смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию.
Программу оказания помощи на основании социального контракта «Содействие» запустили в Белгородской области два год назад. Участниками проекта могут стать жители региона и семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, определённого для Белгородской области. Напомним, что на 2023 год он установлен в размере 12 075 рублей. В следующем году он составит 12 813 рублей.
Добавим, что в некоторых случаях белгородцам приходилось возвращать полученные по соцконтракту деньги через суд.