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Published Сегодня, 07:04

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Updated Сегодня, 07:06

Прожиточный минимум

Стал известен размер прожиточного минимума в Белгородской области на 2024 год

12 сентября 2023, 07:04
Фото: 1MI
Прожиточный минимум

В Белгородской области установили прожиточный минимум на 2024 год

Показатель в следующем году увеличится на 738 рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области определили величину прожиточного минимума на 2024 год. Показатель на душу населения составит 12 813 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум определили в сумме 13 966 рублей, для пенсионеров — 11 019 рублей, а для детей — 12 429 рублей.

Постановление вступит в силу 1 января 2024 года.

Напомним, что в 2023 году прожиточный минимум в регионе составляет 12 075 рублей. Для трудоспособного населения ранее определили сумму в 13 162 рубля, для пенсионеров — 10 385 рублей, для детей — 11 713 рублей.

Министр соцзащиты и труда региона Елена Батанова ранее объяснила жителям, почему в регионе такой низкий прожиточный минимум. По её словам, показатель рассчитывается по утверждённой федеральными властями методике, повлиять на эту сумму региональные чиновники никак не могут. Такие же доводы привёл и глава региона.

Ранее стало известно, что в 2024 году МРОТ в России могут увеличить до 19 242 рублей.

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#Белгородская область#Прожиточный минимум#Пенсионеры#Белгород#Трудоспособное население#Александра Склярова
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