Стал известен размер прожиточного минимума в Белгородской области на 2024 год

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В Белгородской области определили величину прожиточного минимума на 2024 год. Показатель на душу населения составит 12 813 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум определили в сумме 13 966 рублей, для пенсионеров — 11 019 рублей, а для детей — 12 429 рублей.
Постановление вступит в силу 1 января 2024 года.
Напомним, что в 2023 году прожиточный минимум в регионе составляет 12 075 рублей. Для трудоспособного населения ранее определили сумму в 13 162 рубля, для пенсионеров — 10 385 рублей, для детей — 11 713 рублей.
Министр соцзащиты и труда региона Елена Батанова ранее объяснила жителям, почему в регионе такой низкий прожиточный минимум. По её словам, показатель рассчитывается по утверждённой федеральными властями методике, повлиять на эту сумму региональные чиновники никак не могут. Такие же доводы привёл и глава региона.
Ранее стало известно, что в 2024 году МРОТ в России могут увеличить до 19 242 рублей.