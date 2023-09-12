Стал известен размер прожиточного минимума в Белгородской области на 2024 год

Министр соцзащиты и труда региона Елена Батанова ранее объяснила жителям, почему в регионе такой низкий прожиточный минимум. По её словам, показатель рассчитывается по утверждённой федеральными властями методике, повлиять на эту сумму региональные чиновники никак не могут. Такие же доводы привёл и глава региона.