Суд заставил вернуть белгородку полученные по соцконтракту 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Белгородку заставили вернуть полученные по социальному контракту 100 тысяч рублей. Деньги она просила на ведение личного подсобного хозяйства. Однако суд решил, что сумма не была использована по целевому назначению.
Как следует из материалов дела, истцом было валуйское управление соцзащиты. В мае 2022 года между ведомством и женщиной был заключён социальный контракт на 100 тыс. рублей сроком до ноября 2022 года. Ответчик планировала купить корову и необходимое оборудование, стать самозанятой и продавать молоко.
Однако жительница региона не предоставляла необходимые отчёты ведомству, в частности, по поводу расходования средств. Истец неоднократно обращался к ответчику с требованиями предоставить отчёты о выполнении контракта либо о возврате полученных денег. Сообщается также, что женщина не платила налог как самозанятая.
Суд встал на сторону управления и пришёл к выводу, что деньги использовались не по целевому назначению. Иск ведомства в итоге подлежит удовлетворению.