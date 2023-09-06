Суд заставил вернуть белгородку полученные по соцконтракту 100 тысяч рублей

Как следует из материалов дела, истцом было валуйское управление соцзащиты. В мае 2022 года между ведомством и женщиной был заключён социальный контракт на 100 тыс. рублей сроком до ноября 2022 года. Ответчик планировала купить корову и необходимое оборудование, стать самозанятой и продавать молоко.