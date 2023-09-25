«Чересчур богатые»: белгородке с пенсией 11 тысяч рублей отказали в соцконтракте

Напомним, в 2022 году жительница Валуйского округа получила соцконтракт в размере 100 тыс. рублей. На эти деньги она планировала купить корову и необходимое оборудование, чтобы продавать молоко, но не отчиталась о целевом расходовании средств. В итоге Валуйский райсуд заставил женщину вернуть государству эти деньги.