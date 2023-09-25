Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:35

Published Сегодня, 19:35

Modified Сегодня, 19:35

Updated Сегодня, 19:35

Белгородцы не смогли получить соцконтракт из-за «богатой» пенсии

«Чересчур богатые»: белгородке с пенсией 11 тысяч рублей отказали в соцконтракте

25 сентября 2023, 19:35
Фото: Bel.ru

Белгородцы не смогли получить соцконтракт из-за «богатой» пенсии

25 сентября глава Валуйского округа Алексей Дыбов в прямом эфире зачитал обращение местной жительницы Маргариты, которая не смогла взять соцконтракт, так как размер её дохода превышает прожиточный минимум на 800 рублей. Пенсия женщины составляет 11 300 рублей.
«Мы хотели взять соцконтракт, но нам сказали, что мы „чересчур богатые“ — прожиточный минимум превышен на 800 рублей. Это серьёзно? Только вот как человеку жить на пенсию 11 300 рублей? Газ оплати, свет оплати, а на хлеб даже не останется. Зачем тогда делают эти программы?» — недоумевает белгородка.

Алексей Дыбов ответил, что по закону социальный контракт могут получить только малообеспеченные граждане, месячный доход которых не превышает величину прожиточного минимума.

Мы ничего не можем изменить в данной ситуации. Есть порядок, условия, и они должны неукоснительно выполняться.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа

Напомним, в 2022 году жительница Валуйского округа получила соцконтракт в размере 100 тыс. рублей. На эти деньги она планировала купить корову и необходимое оборудование, чтобы продавать молоко, но не отчиталась о целевом расходовании средств. В итоге Валуйский райсуд заставил женщину вернуть государству эти деньги.

Суд заставил вернуть белгородку полученные по соцконтракту 100 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков: Белгородской области выделили дополнительно 150 млн рублей на соцконтрактыВ 2023 году в Белгородской области заключили соцконтракты на 100 млн рублей
#Общество#Прожиточный минимум#Алексей дыбов#Белгород#Своё дело#Валуйский горокруг#Соцконтракт#Милена Фишер
Подпишитесь
Летняя кухня разрушена, дом пострадал: ВСУ второй раз атаковали белгородское Уразово
Сегодня, 14:24
Множественные ранения и минимум три прилёта: Шебекино вновь обстреляли
Сегодня, 16:40
В квартиры Корпорации ЖБК-1 продолжают заселяться семьи из приграничья
Сегодня, 13:03
Обвиняемого в поджоге буквы Z в Белгороде арестовали на два месяца
Сегодня, 11:22
Польза и опасность грибов: диетолог дала советы и предупредила белгородцев
Сегодня, 14:35
Белгородские чиновники лишатся премии и отпуска без прививки от гриппа
Сегодня, 06:54