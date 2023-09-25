«Чересчур богатые»: белгородке с пенсией 11 тысяч рублей отказали в соцконтракте

Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
«Мы хотели взять соцконтракт, но нам сказали, что мы „чересчур богатые“ — прожиточный минимум превышен на 800 рублей. Это серьёзно? Только вот как человеку жить на пенсию 11 300 рублей? Газ оплати, свет оплати, а на хлеб даже не останется. Зачем тогда делают эти программы?» — недоумевает белгородка.
Алексей Дыбов ответил, что по закону социальный контракт могут получить только малообеспеченные граждане, месячный доход которых не превышает величину прожиточного минимума.
Мы ничего не можем изменить в данной ситуации. Есть порядок, условия, и они должны неукоснительно выполняться.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа
Напомним, в 2022 году жительница Валуйского округа получила соцконтракт в размере 100 тыс. рублей. На эти деньги она планировала купить корову и необходимое оборудование, чтобы продавать молоко, но не отчиталась о целевом расходовании средств. В итоге Валуйский райсуд заставил женщину вернуть государству эти деньги.