Белгородцы попросили соцконтракт для пошива обмундирования военным

Белгородцы продолжают заключать социальные контракты. Некоторые решили начать шить обмундирование для военнослужащих. Предприниматели предлагают множество проектов. Пока обрабатываются заявки, поступившие в последние месяцы.
В 2022 году на соцконтракты в регионе выделили 650 млн рублей. Помощь области оказало и правительство. Регион получил 185 млн рублей. Проект власти планируют продолжать и в следующем году.
Как уточнил губернатор, от белгородцев поступило много проектов. В их числе пошив обмундирования военным, производство резной деревянной мебели, игрушек и ряд других.