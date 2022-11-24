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Белгородцы попросили соцконтракт для пошива обмундирования военным

Сегодня, 07:51
Фото: 1MI
Предприниматели предложили множество проектов. Пока обрабатываются заявки, поступившие в последние месяцы, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородцы продолжают заключать социальные контракты. Некоторые решили начать шить обмундирование для военнослужащих. Предприниматели предлагают множество проектов. Пока обрабатываются заявки, поступившие в последние месяцы.

В 2022 году на соцконтракты в регионе выделили 650 млн рублей. Помощь области оказало и правительство. Регион получил 185 млн рублей. Проект власти планируют продолжать и в следующем году.

Как уточнил губернатор, от белгородцев поступило много проектов. В их числе пошив обмундирования военным, производство резной деревянной мебели, игрушек и ряд других.

Напомним, в 2022 году в регионе заключили порядка 4 тыс. социальных контрактов. В 2023 году в Белгородской области на эти цели выделят 773 млн рублей.

 

В Белгородской области в 2022 году заключили почти 4 тыс. соцконтрактов
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#Наталья Корявых#Общество#Соцконтракты#Пошим обмундирования#Касается каждого
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