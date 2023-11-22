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Published Сегодня, 15:46

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Updated Сегодня, 15:46

Белгородская ёлка на ВДНХ в Москве

К Новому году готовы: в Москве украсили белгородскую ёлку

22 ноября 2023, 15:46
Фото: Bel.ru
Белгородская ёлка на ВДНХ в Москве

На ВДНХ в Москве представили белгородскую ёлку

На ВДНХ в Москве установили белгородскую ёлку. Украшенное дерево стоит среди ёлок из других регионов страны. Разместили новогоднее дерево в рамках международной выставки-форума.

На ВДНХ в Москве украсили ёлку из Белгородской области. Поставили новогодний символ от региона среди других праздничных деревьев в рамках выставки-форума «Россия».

В центре Белгорода новогоднюю ёлку соберут и украсят в течение месяца. Рабочие уже приступили к монтажу. Отмечается, что на Соборной площади в этом году установят прошлогоднюю ёлку.

Напомним, что 4 ноября в Москве открылась выставка-форум «Россия», где представлены стенды от всех регионов страны. На мероприятии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков представил региональную концепцию.

Белгородская ёлка на ВДНХ в МосквеБелгородская ёлка на ВДНХ в Москве
Белгородская ёлка на ВДНХ в МосквеБелгородская ёлка на ВДНХ в Москве
Белгородская ёлка на ВДНХ в Москве
Фото: Bel.ru
Новогодняя ёлка с дополненной реальностью появится в районе Белгородской области
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#Белгородская область#Ёлка#Москва#Белгород#Выставка-форум#Новогодняя ёлка#Александра Склярова
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