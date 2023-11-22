К Новому году готовы: в Москве украсили белгородскую ёлку

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
На ВДНХ в Москве украсили ёлку из Белгородской области. Поставили новогодний символ от региона среди других праздничных деревьев в рамках выставки-форума «Россия».
В центре Белгорода новогоднюю ёлку соберут и украсят в течение месяца. Рабочие уже приступили к монтажу. Отмечается, что на Соборной площади в этом году установят прошлогоднюю ёлку.
Напомним, что 4 ноября в Москве открылась выставка-форум «Россия», где представлены стенды от всех регионов страны. На мероприятии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков представил региональную концепцию.