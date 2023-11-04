Гладков рассказал о концепции стенда от Белгородской области на форуме «Россия»

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о концепции стенда от региона. Так, например, в павильоне можно увидеть дерево — это символ жизни. Речь и о знаменитом чернозёме, которые имеет уникальные свойства и даёт хороший урожай. В название «Белый город» вложили значение чистоты помыслов и намерений.