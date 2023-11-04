Гладков рассказал о концепции стенда от Белгородской области на форуме «Россия»

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
4 ноября в Москве на ВДНХ открылась международная выставка-форум «Россия». На мероприятии свои стенды представили регионы страны, в том числе и Белгородская область.
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о концепции стенда от региона. Так, например, в павильоне можно увидеть дерево — это символ жизни. Речь и о знаменитом чернозёме, которые имеет уникальные свойства и даёт хороший урожай. В название «Белый город» вложили значение чистоты помыслов и намерений.
Концепция нашего стенда — это смысл. Мы хотели собрать всё, ради чего мы живём, в какую сторону мы идём, всё, что составляет основу нашего мировоззрения.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Добавим, что выставка-форум «Россия» открылась сегодня. Она продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, федеральные ведомства, корпорации и общественные организации.