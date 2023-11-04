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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Гладков рассказал о концепции стенда от Белгородской области на форуме «Россия»

Гладков рассказал о концепции стенда от Белгородской области на форуме «Россия»

4 ноября 2023, 12:48
Фото: скриншот из видео правительства Белгородской области
4 ноября в Москве открылась выставка-форум «Россия», где представлены стенды со всех регионов страны. Участвует в мероприятии и Белгородская область. О том, что символизирует созданный стенд, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

4 ноября в Москве на ВДНХ открылась международная выставка-форум «Россия». На мероприятии свои стенды представили регионы страны, в том числе и Белгородская область.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о концепции стенда от региона. Так, например, в павильоне можно увидеть дерево — это символ жизни. Речь и о знаменитом чернозёме, которые имеет уникальные свойства и даёт хороший урожай. В название «Белый город» вложили значение чистоты помыслов и намерений.

Концепция нашего стенда — это смысл. Мы хотели собрать всё, ради чего мы живём, в какую сторону мы идём, всё, что составляет основу нашего мировоззрения.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Добавим, что выставка-форум «Россия» открылась сегодня. Она продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, федеральные ведомства, корпорации и общественные организации.

Видео: правительство Белгородской области
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