В Белгороде начали установку главной новогодней ёлки: фото

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Белгород продолжают готовить к Новому году. На Соборной площади уже монтируют праздничную ёлку. Её высота — 30 метров. Дерево украсят шарами и гирляндами.
Также на главной городской площади продолжается монтаж крытого катка. Рабочие уже устанавливают тент. Кроме того, в центре города появятся горка, световые арки, фигуры и качели, сцена и ярмарочные павильоны.
К Новому году в город вернут и «Эрмитаж». Подрядчику нужно установить несколько элементов новогоднего оформления: по три световые фигуры «Балерина» и «Въездные арки», объёмно-пространственную композицию «Интерактивный павильон».
Напомним, на ярмарочные домики в областном центре потратят больше 1 млн рублей. Белгорблагоустройство ищет организацию, которая подключит их к городским сетям электроснабжения.