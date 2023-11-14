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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Монтаж ёлки на Соборной площади

В Белгороде начали установку главной новогодней ёлки: фото

14 ноября 2023, 09:48
Фото: мэрия Белгорода
Монтаж ёлки на Соборной площади

Ёлку начали устанавливать на Соборной площади Белгорода

На Соборной площади появится 30-метровая ёлка. Её украсят гирляндами, шарами. Рабочие также продолжают монтаж катка, сообщили в мэрии.

Белгород продолжают готовить к Новому году. На Соборной площади уже монтируют праздничную ёлку. Её высота — 30 метров. Дерево украсят шарами и гирляндами.

Также на главной городской площади продолжается монтаж крытого катка. Рабочие уже устанавливают тент. Кроме того, в центре города появятся горка, световые арки, фигуры и качели, сцена и ярмарочные павильоны.

К Новому году в город вернут и «Эрмитаж». Подрядчику нужно установить несколько элементов новогоднего оформления: по три световые фигуры «Балерина» и «Въездные арки», объёмно-пространственную композицию «Интерактивный павильон».

Напомним, на ярмарочные домики в областном центре потратят больше 1 млн рублей. Белгорблагоустройство ищет организацию, которая подключит их к городским сетям электроснабжения.

Монтаж ёлки и катка на Соборной площадиМонтаж ёлки и катка на Соборной площади
Монтаж ёлки и катка на Соборной площадиМонтаж ёлки и катка на Соборной площади
Монтаж ёлки и катка на Соборной площадиМонтаж ёлки и катка на Соборной площади
Монтаж ёлки и катка на Соборной площадиМонтаж ёлки и катка на Соборной площади
Монтаж ёлки и катка на Соборной площадиМонтаж ёлки и катка на Соборной площади
Монтаж ёлки и катка на Соборной площадиМонтаж ёлки и катка на Соборной площади
Монтаж ёлки и катка на Соборной площадиМонтаж ёлки и катка на Соборной площади
Монтаж ёлки и катка на Соборной площадиМонтаж ёлки и катка на Соборной площади
Монтаж ёлки и катка на Соборной площади
Фото: мэрия Белгорода
Подготовка к Новому году: на ярмарочные домики в Белгороде потратят больше миллиона
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#Город#Белгородская область#Новый год#Ёлка#Соборная площадь#Каток#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых
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