Не только на Соборной: где появятся новогодние ели в Белгороде и сколько они простоят

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
По данным горадминистрации, в городе будет установлено 12 ёлок:
Также дополнительно в настоящее время приобретаются ещё восемь новогодних елок: они будут установлены «в соответствии с концепцией новогоднего оформления города на 2024 год».
Высота каждой ёлки — восемь метров. При это высота ёлки на Соборной площади составляет 32,5 метра. На площади она будет стоять до конца новогодних мероприятий.
Начался монтаж ёлки 14 ноября на традиционном месте — на Соборной площади. Дерево украсят шарами и гирляндами. На макушке ёлки появится снежинка. У основания новогоднего дерева установят 16 декоративных секций. Общий вес ёлки превысил 52 тонны.