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В Белгороде к Новому году установят 21 ёлку

Не только на Соборной: где появятся новогодние ели в Белгороде и сколько они простоят

21 ноября 2023, 08:33
Фото: 1MI

В Белгороде к Новому году установят 21 ёлку

Как Бел.Ру сообщили в мэрии в ответ на официальный запрос, в Белгороде к Новому году будет установлено ещё 20 ёлок, кроме главной на Соборной площади. Высота каждой из них — восемь метров.

По данным горадминистрации, в городе будет установлено 12 ёлок:

  • Восемь — на улице 50-летия Белгородской области
  • Две — на улице Губкина, 44, напротив ОГБУЗ «Детская клиническая областная больница»
  • Одна — на улице Садовая, 1а, напротив Городской детской больницы
  • Ещё одна — на улице Куйбышева, 33 а, где МБУК «Дом офицеров»

Также дополнительно в настоящее время приобретаются ещё восемь новогодних елок: они будут установлены «в соответствии с концепцией новогоднего оформления города на 2024 год».

Высота каждой ёлки — восемь метров. При это высота ёлки на Соборной площади составляет 32,5 метра. На площади она будет стоять до конца новогодних мероприятий.

Начался монтаж ёлки 14 ноября на традиционном месте — на Соборной площади. Дерево украсят шарами и гирляндами. На макушке ёлки появится снежинка. У основания новогоднего дерева установят 16 декоративных секций. Общий вес ёлки превысил 52 тонны.

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#Общество#Новый год#Соборная площадь#Мэрия#Горадминистрация#Белгород#Ёлки#Шары#Гирлянды#Артем Черненко
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