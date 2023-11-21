Не только на Соборной: где появятся новогодние ели в Белгороде и сколько они простоят

В Белгороде к Новому году установят 21 ёлку

Как Бел.Ру сообщили в мэрии в ответ на официальный запрос, в Белгороде к Новому году будет установлено ещё 20 ёлок, кроме главной на Соборной площади. Высота каждой из них — восемь метров.