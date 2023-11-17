На каких улицах Белгорода установят новогодние ёлки?

Также Демидов сообщил, что дополнительно город закупает ещё восемь новогодних ёлок, чтобы установить их в общественных местах Белгорода: «В районе „Космоса“ также планируем установить ёлку. По проспекту Ватутина появятся украшения. Отремонтируем световую иллюминацию на Новом мосту».