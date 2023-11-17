На каких улицах Белгорода установят новогодние ёлки?

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Белгородец попросил мэра установить новогодние ёлки на проспекте Ватутина и в районе «Космоса».
Традиционно город будет украшен максимально. Мы установим 12 ёлок, которые у нас есть в наличии. Восемь деревьев — на улице 50-летия Белгородской области, две ёлки — на территории детской областной больницы, одну — на территории городской детской больницы. Ещё одно дерево установят возле Дома офицеров.
Валентин Демидов
Также Демидов сообщил, что дополнительно город закупает ещё восемь новогодних ёлок, чтобы установить их в общественных местах Белгорода: «В районе „Космоса“ также планируем установить ёлку. По проспекту Ватутина появятся украшения. Отремонтируем световую иллюминацию на Новом мосту».
Ранее мы уже писали о том, что Белгорблагоустройство закупает восемь уличных рождественских ёлок за 4,9 млн рублей. Высота ёлок составляет восемь метров, а ширина — четыре метра.