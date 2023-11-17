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Published Сегодня, 15:47

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Updated Сегодня, 15:51

Демидов рассказал, где в Белгороде установят ёлки к Новому году

На каких улицах Белгорода установят новогодние ёлки?

17 ноября 2023, 15:47
Фото: 1MI

Демидов рассказал, где в Белгороде установят ёлки к Новому году

Во время прямой линии мэра белгородец попросил украсить новогодними ёлками проспект Ватутина и территорию «Космоса». Глава горадминистрации рассказал, что ёлки установят на нескольких улицах города.

Белгородец попросил мэра установить новогодние ёлки на проспекте Ватутина и в районе «Космоса».

Традиционно город будет украшен максимально. Мы установим 12 ёлок, которые у нас есть в наличии. Восемь деревьев — на улице 50-летия Белгородской области, две ёлки — на территории детской областной больницы, одну — на территории городской детской больницы. Ещё одно дерево установят возле Дома офицеров.
Валентин Демидов

Также Демидов сообщил, что дополнительно город закупает ещё восемь новогодних ёлок, чтобы установить их в общественных местах Белгорода: «В районе „Космоса“ также планируем установить ёлку. По проспекту Ватутина появятся украшения. Отремонтируем световую иллюминацию на Новом мосту».

Ранее мы уже писали о том, что Белгорблагоустройство закупает восемь уличных рождественских ёлок за 4,9 млн рублей. Высота ёлок составляет восемь метров, а ширина — четыре метра.

Белгорблагоустройство закупает восемь уличных рождественских ёлок за 4,9 млн рублей
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#Город#Новый год#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Новогодние ёлки#Валентин Демидов
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