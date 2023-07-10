Белгородец украл сосны и ели, чтобы рассчитаться с долгами в пивном баре

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
С клумбы на улице Преображенской в Белгороде ранее пропало несколько кустов сосны и ели. Общая стоимость похищенных растений, принадлежавших индивидуальному предпринимателю, превысила 38,6 тыс. рублей.
Виновником оказался 36-летний горожанин. Как оказалось, деревья он украл, чтобы погасить долги в пивном баре. Мужчина заверил, что причинённый ущерб возместит.
Белгородца признали виновным в краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Ему назначили полгода исправительных работ с удержанием 5% в доход государства.
Приговор в силу не вступил.
Ранее в Белгороде неизвестные в военной форме украли товары из магазина магии. Мужчины представились бойцами ЧВК и заявили, что предыдущий арендатор им якобы был должен. Кто это был на самом деле, неизвестно. Полиция устанавливает обстоятельства кражи.