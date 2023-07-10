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Белгородец украл сосны и ели, чтобы рассчитаться с долгами в пивном баре

10 июля 2023, 12:25
Фото: 1MI
С клумбы в центре города белгородец украл несколько кустов общей стоимостью в 38,6 тыс. рублей. Растения принадлежали индивидуальному предпринимателю. Горожанину назначили исправительные работы, сообщили в прокуратуре Белгорода.

С клумбы на улице Преображенской в Белгороде ранее пропало несколько кустов сосны и ели. Общая стоимость похищенных растений, принадлежавших индивидуальному предпринимателю, превысила 38,6 тыс. рублей.

Виновником оказался 36-летний горожанин. Как оказалось, деревья он украл, чтобы погасить долги в пивном баре. Мужчина заверил, что причинённый ущерб возместит.

Белгородца признали виновным в краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Ему назначили полгода исправительных работ с удержанием 5% в доход государства.

Приговор в силу не вступил.

Ранее в Белгороде неизвестные в военной форме украли товары из магазина магии. Мужчины представились бойцами ЧВК и заявили, что предыдущий арендатор им якобы был должен. Кто это был на самом деле, неизвестно. Полиция устанавливает обстоятельства кражи.

«Подарок себе сделал»: неизвестные в военной форме ограбили магазин магии в Белгороде
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