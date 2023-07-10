Белгородец украл сосны и ели, чтобы рассчитаться с долгами в пивном баре

Ранее в Белгороде неизвестные в военной форме украли товары из магазина магии. Мужчины представились бойцами ЧВК и заявили, что предыдущий арендатор им якобы был должен. Кто это был на самом деле, неизвестно. Полиция устанавливает обстоятельства кражи.