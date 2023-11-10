Новым микрорайонам — новые проекты развития земель и инфраструктуры

На этапе подачи заявки в рамках проекта, жители микрорайона «Звёздный» выяснили, что участок, который люди хотели благоустроить, больше не входит в земли общего пользования. Земля была продана частному лицу под застройку таунхаусов.»



БИК встал на сторону жителей и начал вести долгие переговоры с собственником участка о расторжении договора купли-продажи.



Благодаря слаженной работе администрации Белгородской области и БИК получилось договориться с собственником земли по возврату участка БИК с дальнейшей передачей участка в собственность муниципалитета. Все это явилось следствием отсутствия нормативно закрепленного проекта развития микрорайона. С 2023 года БИК совместно с Управлением архитектуры Белгородской области и главным архитектором Белгородской области Галиной Валентиновной Горожанкиной для всех новых микрорайонов создают единый проект развития микрорайона, который регулирует развитие инфраструктуры и назначение земель в микрорайоне. Для реализации социальных объектов, в течение 2022–2023 года, БИК передал в собственность муниципалитетов 241 участок, общей площадью более 565 гектаров.