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Posted 10 ноября 2023,, 07:54

Published 10 ноября 2023,, 07:54

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Новым микрорайонам — новые проекты развития земель и инфраструктуры

Новым микрорайонам — новые проекты развития земель и инфраструктуры

10 ноября 2023, 07:54
В 2022 году жители микрорайона «Звездный» организовали ТОС «Звезда» и планировали принять участие в проекте «Решаем вместе» для решения проблемы отсутствия парковой зоны и социальной инфраструктуры в микрорайоне.

На этапе подачи заявки в рамках проекта, жители микрорайона «Звёздный» выяснили, что участок, который люди хотели благоустроить, больше не входит в земли общего пользования. Земля была продана частному лицу под застройку таунхаусов.»

БИК встал на сторону жителей и начал вести долгие переговоры с собственником участка о расторжении договора купли-продажи.

Благодаря слаженной работе администрации Белгородской области и БИК получилось договориться с собственником земли по возврату участка БИК с дальнейшей передачей участка в собственность муниципалитета. Все это явилось следствием отсутствия нормативно закрепленного проекта развития микрорайона. С 2023 года БИК совместно с Управлением архитектуры Белгородской области и главным архитектором Белгородской области Галиной Валентиновной Горожанкиной для всех новых микрорайонов создают единый проект развития микрорайона, который регулирует развитие инфраструктуры и назначение земель в микрорайоне. Для реализации социальных объектов, в течение 2022–2023 года, БИК передал в собственность муниципалитетов 241 участок, общей площадью более 565 гектаров.

#Артем Черненко
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