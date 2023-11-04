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В Белгородской агломерации появится маршрут №224

С 1 января до Драгунского-75 под Белгородом запустят новый маршрут

4 ноября 2023, 08:48
Фото: 1MI

В Белгородской агломерации появится маршрут №224

В белгородском минтрансе анонсировали изменения в маршрутах автобусов, курсирующих в Белгородском районе. До Драгунского-75 начнёт ездить автобус №224, рассказал глава министерства Сергей Евтушенко.

В белгородском минтрансе анонсировали появление ещё одного автобусного маршрута. Автобус №224 будет курсировать до Драгунского-75, сообщил глава ведомства Сергей Евтушенко в ходе прямого эфира. Появится маршрут 1 января 2024 года.

Как объяснил министр, в 2023 году по маршруту №223 были организованы раздельные заезды в микрорайоны Пушкарное-78 и Драгунское-75. Ранее этот автобус ездил только до микрорайона Садовый.

В течение года нам неоднократно поступали обращения жителей этих микрорайонов о разделении маршрутов в связи со сложностью расписания. Пассажиры не могли разобраться, какой маршрут когда и куда заезжает. В связи с этим с 1 января эти маршруты мы разделяем.
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области

Таким образом, автобус №223 будет ездить по маршруту «Рынок „Салют“ — микрорайон Садовый — микрорайон Пушкарное-78», №224 — «Рынок „Салют“ — микрорайон Садовый — микрорайон Драгунское-75». В связи с расширением этих районов в министерстве решили увеличить количество рейсов по каждому из этих маршрутов: автобус №223 будет делать 28 рейсов в рабочие дни и 16 в выходные, №224 — 13 рейсов ежедневно.

В этом году белгородцы стали чаще ездить на автобусах
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#Белгородская область#Белгородский район#Автобусы#Маршруты#Сергей евтушенко#Белгород#Наталья Корявых#Рейсы
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