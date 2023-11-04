С 1 января до Драгунского-75 под Белгородом запустят новый маршрут

Таким образом, автобус №223 будет ездить по маршруту «Рынок „Салют“ — микрорайон Садовый — микрорайон Пушкарное-78», №224 — «Рынок „Салют“ — микрорайон Садовый — микрорайон Драгунское-75». В связи с расширением этих районов в министерстве решили увеличить количество рейсов по каждому из этих маршрутов: автобус №223 будет делать 28 рейсов в рабочие дни и 16 в выходные, №224 — 13 рейсов ежедневно.