С 1 января до Драгунского-75 под Белгородом запустят новый маршрут

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:53
В белгородском минтрансе анонсировали появление ещё одного автобусного маршрута. Автобус №224 будет курсировать до Драгунского-75, сообщил глава ведомства Сергей Евтушенко в ходе прямого эфира. Появится маршрут 1 января 2024 года.
Как объяснил министр, в 2023 году по маршруту №223 были организованы раздельные заезды в микрорайоны Пушкарное-78 и Драгунское-75. Ранее этот автобус ездил только до микрорайона Садовый.
В течение года нам неоднократно поступали обращения жителей этих микрорайонов о разделении маршрутов в связи со сложностью расписания. Пассажиры не могли разобраться, какой маршрут когда и куда заезжает. В связи с этим с 1 января эти маршруты мы разделяем.
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области
Таким образом, автобус №223 будет ездить по маршруту «Рынок „Салют“ — микрорайон Садовый — микрорайон Пушкарное-78», №224 — «Рынок „Салют“ — микрорайон Садовый — микрорайон Драгунское-75». В связи с расширением этих районов в министерстве решили увеличить количество рейсов по каждому из этих маршрутов: автобус №223 будет делать 28 рейсов в рабочие дни и 16 в выходные, №224 — 13 рейсов ежедневно.