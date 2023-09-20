Систему оплаты изменят ещё в двух автобусах Белгородской агломерации

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Система «вход/выход» заработает на двух маршрутах Белгородской агломерации. Теперь пассажирам придётся прикладывать карту при входе и выходе.
С 21 сентября систему внедрят в автобусе №101А «Рынок „Салют“ — Стрелецкое». С 22 сентября — на маршруте №139 «Аэропорт — микрорайон Новосадовый-16/1 — микрорайон Шишино-39».
Ранее сообщалось, что система «вход/выход» заработала в автобусах на маршруте №130А «ж/д вокзал — Северный-35 — ул. Воинской Славы». Пассажирам в таких автобусах необходимо прикладывать карту дважды. В противном случае с них спишется полная стоимость поездки — до конечной остановки.
Накануне стало известно, что региональный минтранс ответил белгородцам с Гринёвки на многочисленные жалобы по поводу автобусов №120. Подробнее об этом можно прочитать в материале Бел.Ру.