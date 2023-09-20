Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Оплата проезда

Систему оплаты изменят ещё в двух автобусах Белгородской агломерации

20 сентября 2023, 13:29
Фото: 1MI
Оплата проезда

Система «вход/выход» заработает на двух белгородских маршрутах

В одном из автобусов система начнёт работать с 21 сентября, во втором — на следующий день. Пассажирам теперь придётся прикладывать карту дважды. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Система «вход/выход» заработает на двух маршрутах Белгородской агломерации. Теперь пассажирам придётся прикладывать карту при входе и выходе.

С 21 сентября систему внедрят в автобусе №101А «Рынок „Салют“ — Стрелецкое». С 22 сентября — на маршруте №139 «Аэропорт — микрорайон Новосадовый-16/1 — микрорайон Шишино-39».

Ранее сообщалось, что система «вход/выход» заработала в автобусах на маршруте №130А «ж/д вокзал — Северный-35 — ул. Воинской Славы». Пассажирам в таких автобусах необходимо прикладывать карту дважды. В противном случае с них спишется полная стоимость поездки — до конечной остановки.

Накануне стало известно, что региональный минтранс ответил белгородцам с Гринёвки на многочисленные жалобы по поводу автобусов №120. Подробнее об этом можно прочитать в материале Бел.Ру.

В белгородских автобусах ещё одного маршрута заработала система «вход/выход»
Узнать подробнее
Читайте также:
В белгородском минтрансе рассказали о возможности бесплатной пересадки в автобусахМинтранс ответил белгородцам с Гринёвки на многочисленные жалобыС понедельника изменится расписание двух автобусов в Белгородской области
#Белгородская область#Белгородский район#Минтранс#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Оплата проезда#Наталья Корявых
Подпишитесь
Он вам не дымок: директор цемзавода прокомментировал обвинения в запылении Белгорода
Сегодня, 12:49
Директор цемзавода рассказал, почему сотрудники предприятия накрывают машины плёнкой
Сегодня, 13:52
Дирекция ЮЗР ответила, когда сдадут 4-ю очередь Новой жизни в Белгороде
Сегодня, 10:26
Не только цемзавод: какие предприятия могут быть виноваты в запылении Белгорода
Сегодня, 15:06
Глава минздрава Иконников назвал зарплату врачей в регионе. Белгородцы удивились
Сегодня, 07:46
Родственники раненного при обстреле белгородца рассказали о его состоянии
Сегодня, 14:26