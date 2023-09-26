Перевозчика в Белгороде накажут за движение автобуса не по расписанию

Ранее в минтрансе региона ответили на жалобы белгородцев на маршрут №120, который следует от Гринёвки до Дубового через улицу Щорса. С 1 января схема движения изменится — автобус начнёт ездить через проспект Ватутина. Причиной в ведомстве назвали то, что текущий маршрут автобуса неэффективен.