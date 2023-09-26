Перевозчика в Белгороде накажут за движение автобуса не по расписанию

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Белгородка пожаловалась на движение автобуса №31 в областном центре. По словам женщины, автобус ездил не по расписанию. Об этом она сообщила Организатору пассажирских перевозок Белгородской области.
Вскоре в ОПП подтвердили, что в день обращения горожанки — 19 сентября — автобусы на указанном маршруте курсировали не по расписанию. Теперь ведомство проводит претензионную работу. К перевозчику, обслуживающему маршрут, должны применить штрафные санкции.
Ранее в минтрансе региона ответили на жалобы белгородцев на маршрут №120, который следует от Гринёвки до Дубового через улицу Щорса. С 1 января схема движения изменится — автобус начнёт ездить через проспект Ватутина. Причиной в ведомстве назвали то, что текущий маршрут автобуса неэффективен.
Как сообщалось, от белгородцев на общественный транспорт поступило 259 жалоб. В их числе и те, которые касаются маршрута №120.