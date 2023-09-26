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Автобус

Перевозчика в Белгороде накажут за движение автобуса не по расписанию

26 сентября 2023, 08:29
Фото: 1MI
Автобус
Организатор пассажирских перевозок Белгородской области проверил жалобу белгородки на автобус №31. Её слова подтвердились. Перевозчика накажут, сообщает Go31.

Белгородка пожаловалась на движение автобуса №31 в областном центре. По словам женщины, автобус ездил не по расписанию. Об этом она сообщила Организатору пассажирских перевозок Белгородской области.

Вскоре в ОПП подтвердили, что в день обращения горожанки — 19 сентября — автобусы на указанном маршруте курсировали не по расписанию. Теперь ведомство проводит претензионную работу. К перевозчику, обслуживающему маршрут, должны применить штрафные санкции.

Ранее в минтрансе региона ответили на жалобы белгородцев на маршрут №120, который следует от Гринёвки до Дубового через улицу Щорса. С 1 января схема движения изменится — автобус начнёт ездить через проспект Ватутина. Причиной в ведомстве назвали то, что текущий маршрут автобуса неэффективен.

Как сообщалось, от белгородцев на общественный транспорт поступило 259 жалоб. В их числе и те, которые касаются маршрута №120.

Ответ белгородке на её жалобу по расписанию автобуса № 31Ответ белгородке на её жалобу по расписанию автобуса № 31
Ответ белгородке на её жалобу по расписанию автобуса № 31
Фото: Go31
Минтранс ответил белгородцам с Гринёвки на многочисленные жалобы
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#Белгородская область#Движение#Расписание#Новости Белгорода#Жалоба#Белгород#Наталья Корявых
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