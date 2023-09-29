Маршрут десяти автобусов в Белгороде изменят в субботу

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Завтра, 30 сентября, в Белгороде снова изменят движение общественного транспорта из-за проведения фермерской ярмарки. Корректировки коснутся маршрутов № 2, 8, 23, 33, 35, 37, 127, 129, 147, 202. Изменённые схемы движения опубликовала ЕТК.
Ограничения движения будут действовать 30 сентября с 06:00 до окончания мероприятия. Проведение ярмарки не повлияет на схему движения сезонного маршрута № 111А: он по расписанию будет отправляться с остановки по улице Королёва.
Напомним, что сельскохозяйственные ярмарки проводят в Белгороде и других муниципалитетах области по выходным.