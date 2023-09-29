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Автобус

Маршрут десяти автобусов в Белгороде изменят в субботу

29 сентября 2023, 08:45
Фото: 1MI
Автобус

Автобусы в Белгороде изменят маршрут из-за ярмарки

Корректировки связаны с проведением фермерской ярмарки, которая состоится 30 сентября на улице Королёва. Схемы движения общественного транспорта опубликовала Единая транспортная компания (ЕТК).

Завтра, 30 сентября, в Белгороде снова изменят движение общественного транспорта из-за проведения фермерской ярмарки. Корректировки коснутся маршрутов № 2, 8, 23, 33, 35, 37, 127, 129, 147, 202. Изменённые схемы движения опубликовала ЕТК.

Ограничения движения будут действовать 30 сентября с 06:00 до окончания мероприятия. Проведение ярмарки не повлияет на схему движения сезонного маршрута № 111А: он по расписанию будет отправляться с остановки по улице Королёва.

Напомним, что сельскохозяйственные ярмарки проводят в Белгороде и других муниципалитетах области по выходным.

Изменённая схема движенияИзменённая схема движения
Изменённая схема движенияИзменённая схема движения
Изменённая схема движенияИзменённая схема движения
Изменённая схема движенияИзменённая схема движения
Изменённая схема движенияИзменённая схема движения
Изменённая схема движенияИзменённая схема движения
Изменённая схема движенияИзменённая схема движения
Изменённая схема движенияИзменённая схема движения
Изменённая схема движения
Фото: ЕТК
Из-за ярмарки автобусы в Белгороде вновь будут ездить по-другому
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#Автобус#Ярмарка#Новости Белгорода#Белгород#Движение транспорта#Расписание автобусов#Александра Склярова
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