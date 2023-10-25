В белгородском минцифры тоже появился новый заместитель министра

Posted 25 октября, 10:11
Published 25 октября, 10:11
Modified 25 октября, 10:13
Updated 25 октября, 10:13
Стало известно о новом назначении в министерстве цифрового развития региона. Должность первого заместителя министра — начальника департамента цифровой трансформации заняла Ксения Уварова, сказано на официальном сайте министерства.
Известно, что ранее чиновница возглавляла областное учреждение «Ситуационный центр», который предоставляет услуги по размещению информации и по обработке данных. Зарегистрирован центр 22 декабря 2022 года, врио руководителя является Евгений Раков.
Напомним, что сегодня, 25 октября, также стало известно о назначении Николае Сафронове. Он занял должность первого замминистра строительства Белгородской области.
Пару дней назад пост советника мэра Белгорода занял Андрей Черниченко, прибывший из Симферополя. На работу в городскую администрацию также может перейти крымский чиновник Юрий Тур.