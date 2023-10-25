Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 10:11

Published 25 октября, 10:11

Modified 25 октября, 10:13

Updated 25 октября, 10:13

В Белгородской области назначили нового замминистра цифрового развития

В белгородском минцифры тоже появился новый заместитель министра

25 октября 2023, 10:11
Фото: Midjourney

В Белгородской области назначили нового замминистра цифрового развития

Первым заместителем министра цифровой трансформации стала Ксения Уварова. Ранее чиновница руководила «Ситуационным центром».

Стало известно о новом назначении в министерстве цифрового развития региона. Должность первого заместителя министра — начальника департамента цифровой трансформации заняла Ксения Уварова, сказано на официальном сайте министерства.

Известно, что ранее чиновница возглавляла областное учреждение «Ситуационный центр», который предоставляет услуги по размещению информации и по обработке данных. Зарегистрирован центр 22 декабря 2022 года, врио руководителя является Евгений Раков.

Напомним, что сегодня, 25 октября, также стало известно о назначении Николае Сафронове. Он занял должность первого замминистра строительства Белгородской области.

Пару дней назад пост советника мэра Белгорода занял Андрей Черниченко, прибывший из Симферополя. На работу в городскую администрацию также может перейти крымский чиновник Юрий Тур.

Ксения УвароваКсения Уварова
Ксения Уварова
Фото: официальный сайт министерства цифрового развития Белгородской области
В этот раз местный: белгородец стал замом Козлитиной в министерстве строительства
Узнать подробнее
Читайте также:
Чиновник из Симферополя стал советником мэра БелгородаКрымский чиновник перейдёт на работу в мэрию Белгорода?Крымские вина и приветы Демидову: изучили профиль в ВК нового чиновника Белгорода
#Белгородская область#Кадровые перестановки#Кадровые назначения#Белгород#Замминистра#Александра Склярова
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 13:47
«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
Сегодня, 15:00
Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
Сегодня, 11:20
В небе над Белгородом было громко
Сегодня, 14:27
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
Сегодня, 06:46
«Другая деятельность» ВС РФ: громкий взрыв над Белгородом не связан с работой ПВО
Сегодня, 14:40