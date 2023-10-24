Крымские вина и приветы Демидову: изучили профиль в ВК нового чиновника Белгорода

Отметим, что официальную должность Черниченко в мэрии пока не называют. Есть все основания полагать, что он будет руководить информационной политикой администрации областного центра — по аналогии с Симферополем. На данный же момент на этой должности работает Ольга Абакумова. Продолжит ли она свою работу в мэрии и сохранится ли структура в целом — неизвестно.