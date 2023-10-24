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Posted 24 октября, 10:08

Published 24 октября, 10:08

Modified 24 октября, 10:10

Updated 24 октября, 10:10

Новый чиновник мэрии Белгорода увлекается вином и мемами

Крымские вина и приветы Демидову: изучили профиль в ВК нового чиновника Белгорода

24 октября 2023, 10:08
Фото: Андрей Черниченко, "ВКонтакте"

Новый чиновник мэрии Белгорода увлекается вином и мемами

В Белгород приехал новый чиновник из Симферополя — Андрей Черниченко. В главном городе Крыма он занимал пост начальника управления информационной политики. Есть основания полагать, что эту же должность чиновник получит и здесь: выяснили, какую информацию он разместил о себе в соцсетях сам.
Сюжет
Соцсети

Страница у Андрей Черниченко относительно молодая: в соцсети «ВКонтакте» он зарегистрировался в 2019 году. Первый пост чиновника — флаг Симферополя с надписью «Официальный представитель администрации города Симферополя».

Фото: Андрей Черниченко, "ВКонтакте"

Уже тогда Черниченко стал активно отвечать на обращения жителей в комментариях. В Белгородской области такая практика появилась лишь в 2020 году — после прихода нового губернатора Вячеслава Гладкова и его команды. Отметим, что сам Гладков с 2018 по 2020 годы работал в правительстве Севастополя.

Прослеживается связь Черниченко и с мэром Белгорода Валентином Демидовым. Последний с апреля 2021 по январь 2022 занимал пост главы администрации Симферополя. Вероятно, он и пригласил знакомого на работу в Белгород.

Черниченко активно ведёт свою страницу. Из будничного — он регулярно делится отчётами о работе коммунальщиков, новостями о работе администрации, публиковались также призывы вакцинироваться и предупреждения жителей о мошенничестве с домофонами. Иными словами Черниченко занимался тем, чем сейчас занимаются все чиновники в соцсетях по принципу «новой искренности».

На странице во «ВКонтакте» чиновник регулярно публиковал фотографии крымских урожаев. Чиновник выращивал гранаты, цветы, виноград. Впрочем, он сам в комментариях признаётся, что, в основном, это заслуга жены.

Фото: Андрей Черниченко, "ВКонтакте"

Неравнодушен Черниченко и к домашнему вину. Так, 7 октября он выложил фотографию банок с раздавленным виноградом и написал следующее:

В этом году «Изабелла» была последней. Зрела как-то непривычно и поздно. Но запах, вкус и сладость на месте. Надеюсь, результат не подведёт.
Фото: Андрей Черниченко, "ВКонтакте"

Забавно, но в комментариях вино попытались даже купить, попросив назвать цену за пять литров.

Также Черниченко на своей странице уже анонсировал новое место деятельности, опубликовав фотографию администрации Белгорода:

Новый этап моей жизни. Не скрою, волнительно. Многое предстоит узнать, многому научиться, решить поставленные задачи. Но на то они и задачи, чтобы их решать.
Андрей Черниченко

В комментариях под записью госслужащего принялись активно поздравлять и желать удачи. Жители Крыма с теплом отзываются о Черниченко, отмечают его высокий профессионализм и отзывчивость.

Уезжают из Крыма лучшие… Как журналисту — очень жаль, с вами было невероятно комфортно работать, Андрей. По-человечески — в добрый путь! Пусть всё удаётся!
Наталья Назарук, журналист издания ForPost
Фото: Андрей Черниченко, "ВКонтакте"

Передают в комментариях и приветы. Например, Валентину Демидову:

В Белгород из Симферополя отправляют лучших! Привет Демидову!
Светлана Светланова

Справляются и о планах Черниченко. Юрий Максименко интересуется, не собирается ли после переезда чиновник забрасывать садоводство?

Думаю продолжать на новом месте, -
успокаивает Андрей Черниченко

В подписках у Черниченко — крымские «паблики» и сообщества школ, в которых публиковалась информация от чиновников. Сейчас приехавший в Белгород госслужащий уже подписался на местные сообщества с новостями и на правительство региона.

Характерно, но вчера Черниченко был подписан на группу «Что по мемам?». Сегодня в перечне «пабликов» её уже нет: похоже, к переходу на новое место работы чиновник готовится особенно усиленно.

Фото: Андрей Черниченко, "ВКонтакте"

Итого в команду мэра Валентина Демидова войдут минимум три «крымчанина»: вице-мэр по ЖКХ Александр Лоскутов, советник Андрей Черниченко и будущий руководитель департамент по развитию городских территорий Юрий Тур, о возможном назначении которого стало известно также вчера.

Отметим, что официальную должность Черниченко в мэрии пока не называют. Есть все основания полагать, что он будет руководить информационной политикой администрации областного центра — по аналогии с Симферополем. На данный же момент на этой должности работает Ольга Абакумова. Продолжит ли она свою работу в мэрии и сохранится ли структура в целом — неизвестно.

Чиновник из Симферополя стал советником мэра Белгорода
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#Крым#Соцсети#Вино#Симферополь#Мэрия#Садоводство#Белгород#Валентин Демидов#Артем Черненко#Андрей Черниченко#Правительство региона
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