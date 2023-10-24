Крымские вина и приветы Демидову: изучили профиль в ВК нового чиновника Белгорода

Posted 24 октября, 10:08
Published 24 октября, 10:08
Modified 24 октября, 10:10
Updated 24 октября, 10:10
Страница у Андрей Черниченко относительно молодая: в соцсети «ВКонтакте» он зарегистрировался в 2019 году. Первый пост чиновника — флаг Симферополя с надписью «Официальный представитель администрации города Симферополя».
Уже тогда Черниченко стал активно отвечать на обращения жителей в комментариях. В Белгородской области такая практика появилась лишь в 2020 году — после прихода нового губернатора Вячеслава Гладкова и его команды. Отметим, что сам Гладков с 2018 по 2020 годы работал в правительстве Севастополя.
Прослеживается связь Черниченко и с мэром Белгорода Валентином Демидовым. Последний с апреля 2021 по январь 2022 занимал пост главы администрации Симферополя. Вероятно, он и пригласил знакомого на работу в Белгород.
Черниченко активно ведёт свою страницу. Из будничного — он регулярно делится отчётами о работе коммунальщиков, новостями о работе администрации, публиковались также призывы вакцинироваться и предупреждения жителей о мошенничестве с домофонами. Иными словами Черниченко занимался тем, чем сейчас занимаются все чиновники в соцсетях по принципу «новой искренности».
На странице во «ВКонтакте» чиновник регулярно публиковал фотографии крымских урожаев. Чиновник выращивал гранаты, цветы, виноград. Впрочем, он сам в комментариях признаётся, что, в основном, это заслуга жены.
Неравнодушен Черниченко и к домашнему вину. Так, 7 октября он выложил фотографию банок с раздавленным виноградом и написал следующее:
В этом году «Изабелла» была последней. Зрела как-то непривычно и поздно. Но запах, вкус и сладость на месте. Надеюсь, результат не подведёт.
Забавно, но в комментариях вино попытались даже купить, попросив назвать цену за пять литров.
Также Черниченко на своей странице уже анонсировал новое место деятельности, опубликовав фотографию администрации Белгорода:
Новый этап моей жизни. Не скрою, волнительно. Многое предстоит узнать, многому научиться, решить поставленные задачи. Но на то они и задачи, чтобы их решать.
Андрей Черниченко
В комментариях под записью госслужащего принялись активно поздравлять и желать удачи. Жители Крыма с теплом отзываются о Черниченко, отмечают его высокий профессионализм и отзывчивость.
Уезжают из Крыма лучшие… Как журналисту — очень жаль, с вами было невероятно комфортно работать, Андрей. По-человечески — в добрый путь! Пусть всё удаётся!
Наталья Назарук, журналист издания ForPost
Передают в комментариях и приветы. Например, Валентину Демидову:
В Белгород из Симферополя отправляют лучших! Привет Демидову!
Светлана Светланова
Справляются и о планах Черниченко. Юрий Максименко интересуется, не собирается ли после переезда чиновник забрасывать садоводство?
Думаю продолжать на новом месте, -
успокаивает Андрей Черниченко
В подписках у Черниченко — крымские «паблики» и сообщества школ, в которых публиковалась информация от чиновников. Сейчас приехавший в Белгород госслужащий уже подписался на местные сообщества с новостями и на правительство региона.
Характерно, но вчера Черниченко был подписан на группу «Что по мемам?». Сегодня в перечне «пабликов» её уже нет: похоже, к переходу на новое место работы чиновник готовится особенно усиленно.
Итого в команду мэра Валентина Демидова войдут минимум три «крымчанина»: вице-мэр по ЖКХ Александр Лоскутов, советник Андрей Черниченко и будущий руководитель департамент по развитию городских территорий Юрий Тур, о возможном назначении которого стало известно также вчера.
Отметим, что официальную должность Черниченко в мэрии пока не называют. Есть все основания полагать, что он будет руководить информационной политикой администрации областного центра — по аналогии с Симферополем. На данный же момент на этой должности работает Ольга Абакумова. Продолжит ли она свою работу в мэрии и сохранится ли структура в целом — неизвестно.