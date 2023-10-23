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В мэрию Белгорода может перейти чиновник из Крыма

Крымский чиновник перейдёт на работу в мэрию Белгорода?

23 октября 2023, 08:56
Фото: 1MI

В мэрию Белгорода может перейти чиновник из Крыма

О том, что бывший вице-мэр администрации Симферополя по ЖКХ Юрий Тур может перейти на работу в мэрию Белгорода, узнали журналисты «Открытого Белгорода». Тем не менее, официального подтверждений этой информации нет.

Юрий Тур работал вице-мэром Симферополя по ЖКХ. Теперь он может возглавить департамент по развитию городских территорий в мэрии Белгорода. В городской мэрии же заявили, что не располагают подобной информацией.

Отметим, что ранее эту должность занимала Оксана Селиванова. С июля 2022 года место руководителя вакантно, обязанности временно выполняет Ольга Бирюкова.

Напомним, что это уже не первый чиновник из Крыма, перешедший на работу в Белгород. Так, мэр города Валентин Демидов возглавлял администрацию Симферополя, а его заместитель Александр Лоскутов исполнял обязанности градоначальника Евпатории.

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#Новости Белгорода#Департамент#Мэрия#Белгород#Александра Склярова#Юрий Тур
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