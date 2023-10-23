Крымский чиновник перейдёт на работу в мэрию Белгорода?

В мэрию Белгорода может перейти чиновник из Крыма

О том, что бывший вице-мэр администрации Симферополя по ЖКХ Юрий Тур может перейти на работу в мэрию Белгорода, узнали журналисты «Открытого Белгорода». Тем не менее, официального подтверждений этой информации нет.