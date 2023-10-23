Крымский чиновник перейдёт на работу в мэрию Белгорода?

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Юрий Тур работал вице-мэром Симферополя по ЖКХ. Теперь он может возглавить департамент по развитию городских территорий в мэрии Белгорода. В городской мэрии же заявили, что не располагают подобной информацией.
Отметим, что ранее эту должность занимала Оксана Селиванова. С июля 2022 года место руководителя вакантно, обязанности временно выполняет Ольга Бирюкова.
Напомним, что это уже не первый чиновник из Крыма, перешедший на работу в Белгород. Так, мэр города Валентин Демидов возглавлял администрацию Симферополя, а его заместитель Александр Лоскутов исполнял обязанности градоначальника Евпатории.