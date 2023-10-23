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Posted 23 октября, 14:37

Published 23 октября, 14:37

Modified 23 октября, 14:39

Updated 23 октября, 14:39

Андрей Черниченко

Чиновник из Симферополя стал советником мэра Белгорода

23 октября 2023, 14:37
Фото: личная страница Андрея Черниченко
Андрей Черниченко
В Белгородскую область Андрей Черниченко прибыл пару дней назад: об этом он отчитался в своих соцсетях. О назначении мужчины на должность советника по информационной политике узнали журналисты «Открытого Белгорода».

Андрей Черниченко занял в мэрии Белгорода пост советника по информационной политике. Мужчина приехал в город из Крыма: с 2014 года до 19 октября 2023 года он работал в мэрии Симферополя в должности начальника управления информационной политики.

Своё назначение мужчина подтвердил постом в соцсетях.

Сегодня, 23 октября, в «Открытом Белгороде» также узнали о возможном переходе в администрацию Белгорода ещё одного чиновника из Симферополя. Руководителем департамента по развитию городских территорий может стать бывший вице-мэр Симферополя по ЖКХ Юрий Тур. Его назначение в мэрии Белгорода пока не подтвердили.

Напомним, что мэр города Валентин Демидов ранее возглавлял администрацию Симферополя, а его заместитель Александр Лоскутов исполнял обязанности градоначальника Евпатории.

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#Белгородская область#Назначение#Белгород#Советник#Александра Склярова#Андрей Черниченко
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