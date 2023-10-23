Чиновник из Симферополя стал советником мэра Белгорода

Posted 23 октября, 14:37
Published 23 октября, 14:37
Modified 23 октября, 14:39
Updated 23 октября, 14:39
Андрей Черниченко занял в мэрии Белгорода пост советника по информационной политике. Мужчина приехал в город из Крыма: с 2014 года до 19 октября 2023 года он работал в мэрии Симферополя в должности начальника управления информационной политики.
Своё назначение мужчина подтвердил постом в соцсетях.
Сегодня, 23 октября, в «Открытом Белгороде» также узнали о возможном переходе в администрацию Белгорода ещё одного чиновника из Симферополя. Руководителем департамента по развитию городских территорий может стать бывший вице-мэр Симферополя по ЖКХ Юрий Тур. Его назначение в мэрии Белгорода пока не подтвердили.
Напомним, что мэр города Валентин Демидов ранее возглавлял администрацию Симферополя, а его заместитель Александр Лоскутов исполнял обязанности градоначальника Евпатории.