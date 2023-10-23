Чиновник из Симферополя стал советником мэра Белгорода

Сегодня, 23 октября, в «Открытом Белгороде» также узнали о возможном переходе в администрацию Белгорода ещё одного чиновника из Симферополя. Руководителем департамента по развитию городских территорий может стать бывший вице-мэр Симферополя по ЖКХ Юрий Тур. Его назначение в мэрии Белгорода пока не подтвердили.