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Posted 24 октября, 12:23

Published 24 октября, 12:23

Modified 24 октября, 12:26

Updated 24 октября, 12:26

В шебекинском управлении оперативного реагирования сменился руководитель

В шебекинском управлении оперативного реагирования сменился руководитель

24 октября 2023, 12:23
Фото: 1MI
Ранее ведомство возглавляла Наталья Попова. Изменения произошли 20 октября.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в управлении оперативного реагирования Шебекинского горокруга сменился руководитель. С 20 октября начальником стал Александр Маслиенко. Ранее должность занимала Наталья Попова.

Напомним, ранее в областном правительстве появилась отдельная структура, которая занимается взаимодействием с силовыми структурами. Её возглавил Дмитрий Прокопов. С 19 июня он был советником по вопросам взаимодействия с силовыми структурами на общественных началах.

До работы в областном правительстве Прокопов был начальником погрануправления ФСБ. Его назначили на эту должность в августе 2018 года.

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#Шебекино#Эксклюзив#Белгород#Кристина Семенчук#Областное правительство#Дмитрий Прокопов#Управление оперативного реагирования#Наталья Попова
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