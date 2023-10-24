В шебекинском управлении оперативного реагирования сменился руководитель

Posted 24 октября, 12:23
Published 24 октября, 12:23
Modified 24 октября, 12:26
Updated 24 октября, 12:26
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в управлении оперативного реагирования Шебекинского горокруга сменился руководитель. С 20 октября начальником стал Александр Маслиенко. Ранее должность занимала Наталья Попова.
Напомним, ранее в областном правительстве появилась отдельная структура, которая занимается взаимодействием с силовыми структурами. Её возглавил Дмитрий Прокопов. С 19 июня он был советником по вопросам взаимодействия с силовыми структурами на общественных началах.
До работы в областном правительстве Прокопов был начальником погрануправления ФСБ. Его назначили на эту должность в августе 2018 года.