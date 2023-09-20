Тихая охота: где искать грибные места в Белгородской области и безопасно ли это

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Собирать грибы в Белгородской местности обычно можно с появлением тепла в мае и до конца ноября (до первых заморозков). В прошлом году белгородцы выходили на охоту за грибами в середине апреля, что не совсем обычно для местности. Они приносили сморчки, строчки, вешенки, маслята. Однако в этом году грибники на форумах делились фотографиями «улова» вешенок у Северного Донца ещё в январе, т. к. в начале месяца более недели длился период потепления (температура по области могла доходить до +8 градусов).
Также следует помнить о безопасности. В приграничных районах, несмотря на любую «урожайность», не всем грибникам рекомендуется отправляться на поиски. Вблизи границы с Украиной много зон, где есть минные поля из-за обстрелов. Следует внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступить на взрывоопасные устройства. Необходимо серьезно относиться к предупреждающим табличкам. Такие места опасны для сбора грибов или любой другой активности. На вопрос о сборе грибов ещё в мае ответил Вячеслав Гладков:
В 15-километровой зоне посещение леса на сегодняшний день недопустимо. Если есть желание прогуляться по лесу — у нас в области достаточно мест, удалённых от государственной границы.
По словам закалённых грибников, первые грибы обычно появляются в Яковлевском округе. Они рекомендуют искать на лесных опушках. И в лиственных, и смешанных лесах. Там можно найти белые грибы, дубовики, подберёзовики и т. д.
Молодые хвойные посадки Прохоровки хороши для сбора «сопливых», но вкусных маслят. В посёлке можно найти и рыжики. Эти грибы ещё находят в Стригунах. Там же «обитают» и подберёзовики. «Поохотиться» на маслят и рыжиков возможно и в Новосадовом. Или на белые грибы. Бирюч и Борисовский район тоже богаты на белые грибы.
В Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах собирают лисички, рыжики, сыроежки. Леса Новотаволжья славятся своими богатыми запасами опят и маслят. В то же время в Валуйском округе и Белгородском районе можно обнаружить большое количество подосиновиков и подберёзовиков.
В Сосновке, обсуждают на форумах грибники, в апреле активно собирали строчки. Очень богатой на грибы в этом году оказалась Старооскольская область. Особенно на рыжики. В социальных сетях и на форумах белгородцы делятся фотографиями грибов, собранных в Озёрках. Как оказалось, «грибные» фотоотчёты белгородцы присылают даже из дома. Они разводят грибы в домашних условиях.
«Оставьте грибов для старооскольцев!» — шутят местные жители.
Напомним, что грибы — продукт, который быстро портится, поэтому нужно заниматься их обработкой и приготовлением в течение суток после сбора. Необходимо собирать только здоровые и знакомые грибы, аккуратно срезая их, чтобы не повредить грибницу.
Также в онлайн-магазинах приложений для iOS и Android можно найти полезные приложения, которые помогут на «тихой охоте» и определят, съедобный или ядовитый гриб перед вами.
Определить это возможно и дома самостоятельно. Когда грибы кипят, можно проверить их безопасность, бросив к ним колечко или дольку лука. Если лук станет синим, значит, грибы ядовитые, а если он останется прежнего цвета, то можно смело употреблять грибы в пищу.
Много советов есть и в интернете, т. к. случаи отравления совсем не редкие. На сайте Роспотребнадзора имеется статистика. Согласно её данным, ежегодно в Российской Федерации регистрируется порядка 1 тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами. Поэтому также на официальном сайте грибников дополнительно предупредили и о следующем:
Роспотребнадзор и эксперты на различных сайтах в основном рекомендуют всегда смотреть на внутреннюю сторону шляпки, чтобы определить, к какой группе грибов относится неизвестный экземпляр — пластинчатым или трубчатым. Самые опасные грибы — это пластинчатые грибы, такие как мухоморы и поганки.
Тщательно необходимо изучить и нижнюю часть гриба. У всех видов мухоморов и поганок есть выпуклое яйцевидное образование у основания ножки.
Далее — посмотреть, есть ли на ножке кольцо. Оно располагается примерно посередине ножки, немного ближе к шляпке. Если гриб имеет «юбочку», то лучше выбросить его как можно скорее.
Правила поведения, если вы заблудились в лесу, согласно информации на сайте МЧС России по Белгородской области. Первое и самое главное — «прежде всего, крепко обнять дерево и успокоиться».
Не паникуйте, остановитесь и подумайте — откуда пришли. Обратите внимание на звуки. Помогут: работающий трактор (слышно за 3-4 километра), собачий лай (2-3 километра), проходящий поезд (до 10 километров). Трубы на крышах можно увидеть за 3 километра, заводские — за 6 километров, колокольни и башни — за 15 километров. При отсутствии подходящих ориентиров лучше всего «выходить на воду» и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, река — к людям.
Если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами Единой службы спасения по телефону: 112 или 01 (звонок бесплатный).
Если точно знаете, что вас будут искать — оставайтесь на месте, разведите костер, пойте песни — по дыму и голосу найти человека легко.
Собираясь ночевать, сделайте постель из лапника, костер желательно поддерживать всю ночь — для этого киньте туда пару толстых веток.
Если ищете дорогу сами — старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу, хорошо, если удалось выйти на линию электропередачи, железную дорогу, газопровод, реку — идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям.
Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.
При необходимости движения можно ориентироваться по сторонам света даже без компаса. Так, кора берёзы и сосны на северной стороне темнее, чем на южной, а стволы деревьев, камни, выступы скал гуще покрыты мхом и лишайниками. Смоляные капли на стволах хвойных деревьев выделяются с северной стороны менее обильно, чем с южной. Все эти признаки бывают отчётливо выражены у отдельно стоящего дерева на поляне или опушке.
Не пробуйте сокращать путь и не паникуйте, если начинаете кружить. Это обычное явление. Называется «фокусом правой ноги». Один шаг всегда короче другого. Как бы вы ни старались идти прямо, вас обязательно будет заносить в сторону. Лучше всего, сделав один круг, не пытаться делать второй и третий. Чтобы выдержать намеченное направление, необходимо выбирать заметный ориентир через каждые 100-150 метров. Это особенно важно, если путь преградил завал или густой кустарник, которые вынуждают отклониться от прямого направления.
Провалившись в болото, необходимо осторожно, опираясь на лежащий поперек шест, принять горизонтальное положение, затем попытаться достать руками камыш, траву и, подтягиваясь, отползти от опасного места. Если по болоту передвигается несколько человек, надо держаться ближе друг к другу.
Если необходимо организовать временную стоянку, это нужно сделать на сухом месте. Построить убежище из подручных материалов, развести костёр, пополнить запасы пищи из кладовой природы и ожидать прихода помощи. Расположиться лучше всего поблизости от ручья или речушки, на открытом месте, чтобы всегда иметь под рукой запас воды. Кроме того, прохладный ветер, дующий в ночные часы, будет лучшей защитой от полчищ гнуса, чем костры. Временным укрытием может служить навес, шалаш, землянка. В теплое время года можно ограничиться постройкой простейшего навеса.
Сделайте себя видимым. Прежде всего, необходимо найти открытое место, лучше на возвышении, соорудить на ближайшей же полянке три высоких (метра три) креста из еловых сучьев. Если есть спички, можно разжечь три костра, или пяткой проделать в земле три глубокие бороздки, или сложить три каменные кучки вблизи тропы, поскольку спасатели, как правило, идут по ней. Одним словом, устанавливать такие знаки, каких в обычной природе не существует, и, которые могут быть видны с вертолёта. Можно, к примеру, повесить на ёлку украшения из мусора (бутылки, банки, пакетики от чипсов и т. п.).