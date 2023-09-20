Тихая охота: где искать грибные места в Белгородской области и безопасно ли это

Не паникуйте, остановитесь и подумайте — откуда пришли. Обратите внимание на звуки. Помогут: работающий трактор (слышно за 3-4 километра), собачий лай (2-3 километра), проходящий поезд (до 10 километров). Трубы на крышах можно увидеть за 3 километра, заводские — за 6 километров, колокольни и башни — за 15 километров. При отсутствии подходящих ориентиров лучше всего «выходить на воду» и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, река — к людям.

Если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами Единой службы спасения по телефону: 112 или 01 (звонок бесплатный).

Если точно знаете, что вас будут искать — оставайтесь на месте, разведите костер, пойте песни — по дыму и голосу найти человека легко.

Собираясь ночевать, сделайте постель из лапника, костер желательно поддерживать всю ночь — для этого киньте туда пару толстых веток.

Если ищете дорогу сами — старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу, хорошо, если удалось выйти на линию электропередачи, железную дорогу, газопровод, реку — идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям.

Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.

При необходимости движения можно ориентироваться по сторонам света даже без компаса. Так, кора берёзы и сосны на северной стороне темнее, чем на южной, а стволы деревьев, камни, выступы скал гуще покрыты мхом и лишайниками. Смоляные капли на стволах хвойных деревьев выделяются с северной стороны менее обильно, чем с южной. Все эти признаки бывают отчётливо выражены у отдельно стоящего дерева на поляне или опушке.

Не пробуйте сокращать путь и не паникуйте, если начинаете кружить. Это обычное явление. Называется «фокусом правой ноги». Один шаг всегда короче другого. Как бы вы ни старались идти прямо, вас обязательно будет заносить в сторону. Лучше всего, сделав один круг, не пытаться делать второй и третий. Чтобы выдержать намеченное направление, необходимо выбирать заметный ориентир через каждые 100-150 метров. Это особенно важно, если путь преградил завал или густой кустарник, которые вынуждают отклониться от прямого направления.

Провалившись в болото, необходимо осторожно, опираясь на лежащий поперек шест, принять горизонтальное положение, затем попытаться достать руками камыш, траву и, подтягиваясь, отползти от опасного места. Если по болоту передвигается несколько человек, надо держаться ближе друг к другу.

Если необходимо организовать временную стоянку, это нужно сделать на сухом месте. Построить убежище из подручных материалов, развести костёр, пополнить запасы пищи из кладовой природы и ожидать прихода помощи. Расположиться лучше всего поблизости от ручья или речушки, на открытом месте, чтобы всегда иметь под рукой запас воды. Кроме того, прохладный ветер, дующий в ночные часы, будет лучшей защитой от полчищ гнуса, чем костры. Временным укрытием может служить навес, шалаш, землянка. В теплое время года можно ограничиться постройкой простейшего навеса.