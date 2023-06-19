Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Изображение материала

Гладков прокомментировал новые кадровые назначения в облправительстве

19 июня 2023, 06:44
Фото: 1MI

Гладков рассказал о назначении советника по взаимодействию с силовыми структурами

Глава региона Вячеслав Гладков представил Дмитрия Прокопова. Он стал советником по вопросам взаимодействия с силовыми структурами. Ранее Прокопов был начальником погрануправления ФСБ.
Сюжет
ФСБ

В ходе оперсовещания губернатор представил Дмитрия Прокопова. С 19 июня он стал советником по вопросам взаимодействия с силовыми структурами на общественных началах.

В рамках действующего законодательства мы имеем право привлечь его и его опыт. Я ему сделал предложение. Задача простая — оказать помощь по обеспечению безопасности жителей приграничных районов. Уверен, что всё, что мы с вами запланировали, сможем реализовать.
Вячеслав Гладков

Напомним, до работы в облправительстве Прокопов был начальником погрануправления ФСБ. Его назначили на эту должность в августе 2018 года.

В Белгородской области новые кадровые назначения
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно о новом назначении в администрации Старого ОсколаПоследние звонки, новое назначение и заболевших корью обсуждали белгородцы 15 маяВ Белгородской области отметят 30-летие с назначения митрополита Иоанна
#Кристина Семенчук#Кадровые назначения#Советник губернатора#ФСБ#Приграничье#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Дмитрий Прокопов
Подпишитесь
При обстреле Валуйского округа пострадали ребёнок и шесть взрослых
Сегодня, 05:17
Стало известно о состоянии ребёнка после обстрела Валуек
Сегодня, 06:29
Валуйки обстреляли из ствольной артиллерии и РСЗО
Сегодня, 06:22
«Оголяем» все муниципалитеты: в другие регионы из Шебекино уехали 87 бюджетников
Сегодня, 07:47
Гладков рассказал, в каком формате начнётся новый учебный год в Белгородской области
Сегодня, 06:32
Одиннадцать крупных предприятий пострадали после обстрелов Шебекинского горокруга
Сегодня, 06:51