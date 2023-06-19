Гладков прокомментировал новые кадровые назначения в облправительстве

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
В ходе оперсовещания губернатор представил Дмитрия Прокопова. С 19 июня он стал советником по вопросам взаимодействия с силовыми структурами на общественных началах.
В рамках действующего законодательства мы имеем право привлечь его и его опыт. Я ему сделал предложение. Задача простая — оказать помощь по обеспечению безопасности жителей приграничных районов. Уверен, что всё, что мы с вами запланировали, сможем реализовать.
Вячеслав Гладков
Напомним, до работы в облправительстве Прокопов был начальником погрануправления ФСБ. Его назначили на эту должность в августе 2018 года.