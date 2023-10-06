Прокуратура через суд потребовала сделать «Мега Гринн» в Белгороде безопаснее

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В «Мега Гринне» в Белгороде провели проверку и обнаружили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Некоторые из них могли создать угрозу жизни и здоровью посетителей в случае задымления или ЧС.
После проверки прокурор Белгорода обратился с иском к АО «Корпорация „Гринн“» и потребовал привести помещения ТЦ в нормативное состояние. Суд 28 сентября удовлетворил требования.
Напомним, что 21 сентября в «Мега Гринне» подгорело масло в одном из кафе на четвёртом этаже. Из-за этого всех посетителей эвакуировали из здания.