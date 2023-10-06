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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

В «Мега Гринне» в Белгороде нашли проблемы с пожарной безопасностью

Прокуратура через суд потребовала сделать «Мега Гринн» в Белгороде безопаснее

6 октября 2023, 14:05
Фото: 1MI

В «Мега Гринне» в Белгороде нашли проблемы с пожарной безопасностью

Множественные нарушения обнаружили в ходе проверки. К АО «Корпорация „Гринн“» подали иск с требованием привести помещения торгового центра в нормативное состояние, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В «Мега Гринне» в Белгороде провели проверку и обнаружили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Некоторые из них могли создать угрозу жизни и здоровью посетителей в случае задымления или ЧС.

После проверки прокурор Белгорода обратился с иском к АО «Корпорация „Гринн“» и потребовал привести помещения ТЦ в нормативное состояние. Суд 28 сентября удовлетворил требования.

Напомним, что 21 сентября в «Мега Гринне» подгорело масло в одном из кафе на четвёртом этаже. Из-за этого всех посетителей эвакуировали из здания.

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#Нарушения#Пожарная безопасность#Новости Белгорода#Торговый центр#Мега гринн#Белгород#Александра Склярова
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