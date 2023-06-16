В Белгородской области новые кадровые назначения

Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что его новым советником по вопросам взаимодействия с силовыми структурами на общественных началах стал Дмитрий Прокопов.
К работе чиновник приступит с понедельника.
Ранее Дмитрий Прокопов занимал должность начальника погрануправления ФСБ. Его назначили на эту должность в августе 2018 года. До Прокопова начальников погрануправления ФСБ был генерал-майор Роман Голубицкий.