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В Белгородской области новые кадровые назначения

16 июня 2023, 19:26
Фото: 1MI
Глава региона сообщил, что его новым советником стал Дмитрий Прокопов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что его новым советником по вопросам взаимодействия с силовыми структурами на общественных началах стал Дмитрий Прокопов.

К работе чиновник приступит с понедельника.

Ранее Дмитрий Прокопов занимал должность начальника погрануправления ФСБ. Его назначили на эту должность в августе 2018 года. До Прокопова начальников погрануправления ФСБ был генерал-майор Роман Голубицкий.

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#Александра Склярова#Чиновник#Назначение#Политика#Белгородская область#Дмитрий Прокопов#Вячеслав Гладков
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