Белгородским педагогам объяснили, как они должны работать с детьми при ЧС

Posted 24 октября, 16:17
Published 24 октября, 16:17
Modified 24 октября, 16:19
Updated 24 октября, 16:19
Обучение прошли порядка 14,4 тыс. учителей из приграничных районов Белгородской области. Им рассказали, как организовать безопасное поведение детей во время обстрелов и других чрезвычайных ситуаций.
Обучение состоялось по программе «Организация педагогического сопровождения формирования знаний и навыков безопасного поведения воспитанников и обучающихся при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций».
Сейчас в очном формате в регионе работают всего 73 школы. Ещё 133 учреждения работают в очно-дистанционном формате. Остальные школы перевели на дистанционку в целях безопасности.
Напомним, что во всех муниципалитетах Белгородской области стартовали учения по боевому сплачиванию для чиновников. Их научат стрелять и управлять беспилотниками, а также расскажут об основах передвижения на местности в условиях военных действий.