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Posted 24 октября, 16:17

Published 24 октября, 16:17

Modified 24 октября, 16:19

Updated 24 октября, 16:19

Белгородским педагогам объяснили, как они должны работать с детьми при ЧС

Белгородским педагогам объяснили, как они должны работать с детьми при ЧС

24 октября 2023, 16:17
Фото: 1MI
Педагогов Белгородской области обучили работе с детьми при ЧС. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Белгородской области.

Обучение прошли порядка 14,4 тыс. учителей из приграничных районов Белгородской области. Им рассказали, как организовать безопасное поведение детей во время обстрелов и других чрезвычайных ситуаций.

Обучение состоялось по программе «Организация педагогического сопровождения формирования знаний и навыков безопасного поведения воспитанников и обучающихся при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций».

Сейчас в очном формате в регионе работают всего 73 школы. Ещё 133 учреждения работают в очно-дистанционном формате. Остальные школы перевели на дистанционку в целях безопасности.

Напомним, что во всех муниципалитетах Белгородской области стартовали учения по боевому сплачиванию для чиновников. Их научат стрелять и управлять беспилотниками, а также расскажут об основах передвижения на местности в условиях военных действий.

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#Белгородская область#Педагог#Белгород#Александра Склярова#Поведение при ЧС
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