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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Только четверть школ в Белгородской области учится в полностью очном формате

Только четверть школ в Белгородской области учится в полностью очном формате

18 сентября 2023, 10:07
Фото: Midjourney
Процесс обучения в школах Белгородской области обсудили во время оперсовещания правительства региона. Особое внимание уделили снижению числа школ на полном дистанте в приграничной зоне.
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Школы

Цифры привёл министр образования Андрей Милёхин. По его данным, процесс учёбы начался 1 сентября в 299 школах— получать знания пошли порядка 99 тыс. детей.

Очно-дистанционно при этом учатся 133 школы — это 74,6 тыс. человек. Полностью дистанционно — 92 школы (13 тыс. учащихся), полностью очно — 73 школы (11 тыс. учащихся), что составляет 24,4%.

Для 13 тыс. школьников из приграничья также обеспечен подвоз. Маршруты согласованы со всеми службами безопасности.

Хочу заметить, что в прошлом учебном году в приграничных муниципалитетах у нас сто процентов школ работало в дистанте. Сейчас мы перешли от 60 процентов всего к восьми.
Андрей Милёхин

Так как на режим работы школы влияет количество мест в укрытии, 206 школ работают в один поток, 62 — в два потока и 31 школа — в три потока.

Занятия должны заканчивать до 17:30. Если есть какие-то нарушения — обращайтесь к нам, будем корректировать расписание.
Андрей Милёхин
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#Белгородская область#Образование#Школы#Приграничная зона#Белгород#Андрей Милёхин#Дистанционное обучение#Министр образования#Артем Черненко#Учебный процесс
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