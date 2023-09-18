Только четверть школ в Белгородской области учится в полностью очном формате

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Цифры привёл министр образования Андрей Милёхин. По его данным, процесс учёбы начался 1 сентября в 299 школах— получать знания пошли порядка 99 тыс. детей.
Очно-дистанционно при этом учатся 133 школы — это 74,6 тыс. человек. Полностью дистанционно — 92 школы (13 тыс. учащихся), полностью очно — 73 школы (11 тыс. учащихся), что составляет 24,4%.
Для 13 тыс. школьников из приграничья также обеспечен подвоз. Маршруты согласованы со всеми службами безопасности.
Хочу заметить, что в прошлом учебном году в приграничных муниципалитетах у нас сто процентов школ работало в дистанте. Сейчас мы перешли от 60 процентов всего к восьми.
Андрей Милёхин
Так как на режим работы школы влияет количество мест в укрытии, 206 школ работают в один поток, 62 — в два потока и 31 школа — в три потока.
Занятия должны заканчивать до 17:30. Если есть какие-то нарушения — обращайтесь к нам, будем корректировать расписание.
Андрей Милёхин