Минкульт вручил 500 тысяч рублей белгородским педагогам-победителям в сфере музыки

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Так, в категории присуждения премий преподавателям учреждений дополнительного детского образования со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», реализующих образовательные программы в области музыкального искусства одними из лауреатов стали белгородские педагоги. Это Александр Повидыш из «Детской школы искусств имени Г. А. Обрезанова» Волоконовского района и Юлия Становкина, преподаватель «Детской музыкальной школы № 2» Белгорода.
Второй раз на конкурсной основе мы отмечаем невероятный вклад педагогов и вручаем им награды: 100 премий по 500 000 рублей учителям ДШИ, 25 педагогам училищ и 25 преподавателям вузов — по 1 млн рублей.
Министерство культуры Российской Федерации
В состязание между педагогами принимали участие 565 кандидатов, а награды вручили педагогам из более чем 50 регионов России. В 2022 году президент подписал указ, который учредил конкурсные премии.
Комиссия, собранная Министерством культуры РФ, оценивала претендентов на основе следующих критериев: использование уникальных авторских методик в обучении, результаты обучения учащихся и опыт их участия в различных творческих мероприятиях в качестве исполнителей.
Напомним, что педагог-белгородец занял призовое место и во всероссийском конкурсе «Учитель года». Об этом стало известно 5 октября. Учителю физики в образовательном комплексе «Алгоритм успеха» Михаилу Ладных полагается приз в размере 500 тыс. рублей.