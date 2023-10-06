Минкульт вручил 500 тысяч рублей белгородским педагогам-победителям в сфере музыки

Так, в категории присуждения премий преподавателям учреждений дополнительного детского образования со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», реализующих образовательные программы в области музыкального искусства одними из лауреатов стали белгородские педагоги. Это Александр Повидыш из «Детской школы искусств имени Г. А. Обрезанова» Волоконовского района и Юлия Становкина, преподаватель «Детской музыкальной школы № 2» Белгорода.