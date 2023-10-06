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Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Белгородские педагоги оказались среди лауреатов премий в 500 тысяч рублей для педагогов

Минкульт вручил 500 тысяч рублей белгородским педагогам-победителям в сфере музыки

6 октября 2023, 12:04
Фото: 1MI
Белгородские педагоги оказались среди лауреатов премий в 500 тысяч рублей для педагогов

Министерство культуры РФ премировало белгородских педагогов в области музыки

Преподаватели из Белгородской области Александр Повидыш и Юлия Становкина стали победителями премии 2023 года в области музыкального искусства детских школ искусств, училищ и вузов, получив призы за свои достижения в педагогической деятельности.

Так, в категории присуждения премий преподавателям учреждений дополнительного детского образования со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», реализующих образовательные программы в области музыкального искусства одними из лауреатов стали белгородские педагоги. Это Александр Повидыш из «Детской школы искусств имени Г. А. Обрезанова» Волоконовского района и Юлия Становкина, преподаватель «Детской музыкальной школы № 2» Белгорода.

Второй раз на конкурсной основе мы отмечаем невероятный вклад педагогов и вручаем им награды: 100 премий по 500 000 рублей учителям ДШИ, 25 педагогам училищ и 25 преподавателям вузов — по 1 млн рублей.
Министерство культуры Российской Федерации

В состязание между педагогами принимали участие 565 кандидатов, а награды вручили педагогам из более чем 50 регионов России. В 2022 году президент подписал указ, который учредил конкурсные премии.

Комиссия, собранная Министерством культуры РФ, оценивала претендентов на основе следующих критериев: использование уникальных авторских методик в обучении, результаты обучения учащихся и опыт их участия в различных творческих мероприятиях в качестве исполнителей.

Напомним, что педагог-белгородец занял призовое место и во всероссийском конкурсе «Учитель года». Об этом стало известно 5 октября. Учителю физики в образовательном комплексе «Алгоритм успеха» Михаилу Ладных полагается приз в размере 500 тыс. рублей.

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