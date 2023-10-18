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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

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Белгородская прокуратура добилась обязательного осмотра у психиатра для учителей

Педагогам в белгородском приграничье придётся проверять психическое здоровье

18 октября 2023, 12:59
Фото: 1MI

Белгородская прокуратура добилась обязательного осмотра у психиатра для учителей

В Валуйском горокруге прокурор обратился в суд с требованием назначить обязательное психиатрическое освидетельствование для учителей и воспитателей. Требования удовлетворили. На администрацию возложили финансирование данной процедуры, сообщили в Валуйском райсуде.
Сюжет
Суд

В Валуйском горокруге педагогам придётся проверяться у психиатра. С соответствующими требованиями прокуратура обратилась в суд. Исковые требования прокурора удовлетворили.

В июне 2023 года суд рассмотрел ряд исков от прокурора. Он требовал возложить на управление образования и общеобразовательные учреждения организацию обязательного психиатрического освидетельствования работников.

Суд согласился с доводами прокурора и возложил обязанность организовать этот процесс на школы и детсады. Педагоги в течение трёх месяцев со дня принятия решений обязаны пройти обследование у психиатра.

Профинансировать процедуру придётся местным властям.

Напомним, ранее в Новооскольском горокруге педагогов через суд заставили учиться оказывать первую помощь. Суд признал требования истца обоснованными.

Белгородских педагогов через суд заставили учиться оказывать первую помощь
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#Белгородская область#Суд#Педагоги#Белгород#Наталья Корявых#Белгородская прокуратура#Валуйский горокруг#Психиатр
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