Педагогам в белгородском приграничье придётся проверять психическое здоровье

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В Валуйском горокруге педагогам придётся проверяться у психиатра. С соответствующими требованиями прокуратура обратилась в суд. Исковые требования прокурора удовлетворили.
В июне 2023 года суд рассмотрел ряд исков от прокурора. Он требовал возложить на управление образования и общеобразовательные учреждения организацию обязательного психиатрического освидетельствования работников.
Суд согласился с доводами прокурора и возложил обязанность организовать этот процесс на школы и детсады. Педагоги в течение трёх месяцев со дня принятия решений обязаны пройти обследование у психиатра.
Профинансировать процедуру придётся местным властям.
Напомним, ранее в Новооскольском горокруге педагогов через суд заставили учиться оказывать первую помощь. Суд признал требования истца обоснованными.