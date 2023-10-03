Белгородец попал в финал всероссийского конкурса «Педагог-психолог — 2023»

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Даниил Мужчиль работает педагогом-психологом в средней школе №37 в Белгороде. Он стал победителем регионального этапа конкурса и прошёл в финал, где представит Белгородскую область. Поддерживает педагога-психолога Ирина Возняк — старший методист кафедры психологии и дефектологии Белгородского института развития образования.
Финал конкурса пройдёт в Московском государственном психолого-педагогическом университете в рамках Большой учительской недели. Имена победителей и призёров станут известны уже в четверг, 5 октября.
Напомним, что учитель физики в «Алгоритме успеха» Михаил Ладных попал в топ-15 конкурса «Учитель года России — 2023». А белгородка Анастасия Семененко стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России — 2023». Она работает в детском саду «Россияночка» в посёлке Чернянка.