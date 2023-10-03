Белгородец попал в финал всероссийского конкурса «Педагог-психолог — 2023»

Напомним, что учитель физики в «Алгоритме успеха» Михаил Ладных попал в топ-15 конкурса «Учитель года России — 2023». А белгородка Анастасия Семененко стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России — 2023». Она работает в детском саду «Россияночка» в посёлке Чернянка.