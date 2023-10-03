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Даниил Мужчиль

Белгородец попал в финал всероссийского конкурса «Педагог-психолог — 2023»

3 октября 2023, 12:46
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Даниил Мужчиль
Белгородскую область в финале представит Даниил Мужчиль, который работает в школе №37 Белгорода. Имена победителей конкурса станут известны уже 5 октября. Подробности сообщили в региональном правительстве.

Даниил Мужчиль работает педагогом-психологом в средней школе №37 в Белгороде. Он стал победителем регионального этапа конкурса и прошёл в финал, где представит Белгородскую область. Поддерживает педагога-психолога Ирина Возняк старший методист кафедры психологии и дефектологии Белгородского института развития образования.

Финал конкурса пройдёт в Московском государственном психолого-педагогическом университете в рамках Большой учительской недели. Имена победителей и призёров станут известны уже в четверг, 5 октября.

Напомним, что учитель физики в «Алгоритме успеха» Михаил Ладных попал в топ-15 конкурса «Учитель года России — 2023». А белгородка Анастасия Семененко стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России — 2023». Она работает в детском саду «Россияночка» в посёлке Чернянка.

Даниил Мужчиль и Ирина ВознякДаниил Мужчиль и Ирина Возняк
Даниил МужчильДаниил Мужчиль
Даниил Мужчиль и Ирина Возняк
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
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#Белгородская область#Педагог#Всероссийский конкурс#Белгород#Педагог-психолог#Александра Склярова
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