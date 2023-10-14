Из танков и артиллерии обстреляли белгородское приграничье

В Грайворонском горокруге из миномётов обстреляли Сподарюшино, Мокрую Орловку и Пороз. Всего зафиксировано 22 прилёта. В Шебекинском горокруге противник ударил по хутору Панков из миномётов — семь прилётов. По селу Середа нанесли четыре гранатомётных выстрела, по хутору Марьино ударили из двух миномётных снарядов. По МАПП «Шебекино» противник дважды ударил из гранатомёта и 11 раз — из миномётов. Пострадавших и разрушений нет.