Из танков и артиллерии обстреляли белгородское приграничье

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
13 октября ВСУ атаковали семь районов Белгородской области. Противник нанёс порядка 110 ударов с помощью танков, артиллерии, миномётов и беспилотников. В одном муниципалитете зафиксировали разрушения.
Из танков и артиллерии атаковали Журавлёвку в Белгородском районе — в общем насчитали 20 прилётов. На Устинку с БПЛА сбросили осколочный боеприпас, на МАПП «Нехотеевка» — взрывное устройство. По Наумовке выпустили три артиллерийских снаряда, по Солнцевке — пять. Также село атаковали с помощью двух дронов камикадзе. Обошлось без последствий.
В Краснояружском районе ВСУ ударили по окраине Графовки. Зафиксировано десять прилётов. Пострадавших нет, но повредило линию электропередачи. Её частично восстановили. Работы продолжатся после согласования с Минобороны. Из артиллерии противник атаковал Прилесье, Старолесье и Теребрено — 15 прилётов.
В Борисовском районе на Цаповку с беспилотника сбросили взрывное устройство, в Валуйском горокруге по Логачёвке семь раз ударили из миномётов. В Волоконовском районе из миномёта три раза ударили по окраине хутора Старый.
В Грайворонском горокруге из миномётов обстреляли Сподарюшино, Мокрую Орловку и Пороз. Всего зафиксировано 22 прилёта. В Шебекинском горокруге противник ударил по хутору Панков из миномётов — семь прилётов. По селу Середа нанесли четыре гранатомётных выстрела, по хутору Марьино ударили из двух миномётных снарядов. По МАПП «Шебекино» противник дважды ударил из гранатомёта и 11 раз — из миномётов. Пострадавших и разрушений нет.