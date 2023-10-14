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ВСУ нанесли более 100 ударов по Белгородской области

Из танков и артиллерии обстреляли белгородское приграничье

14 октября 2023, 08:09
Фото: 1MI

ВСУ нанесли более 100 ударов по Белгородской области

Под обстрел попало село Журавлёвка в Белгородском районе. Всего под огнём были семь районов региона. Разрушения накануне зафиксировали в Краснояружском районе. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов.
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Обстрел

13 октября ВСУ атаковали семь районов Белгородской области. Противник нанёс порядка 110 ударов с помощью танков, артиллерии, миномётов и беспилотников. В одном муниципалитете зафиксировали разрушения.

Из танков и артиллерии атаковали Журавлёвку в Белгородском районе — в общем насчитали 20 прилётов. На Устинку с БПЛА сбросили осколочный боеприпас, на МАПП «Нехотеевка» — взрывное устройство. По Наумовке выпустили три артиллерийских снаряда, по Солнцевке — пять. Также село атаковали с помощью двух дронов камикадзе. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе ВСУ ударили по окраине Графовки. Зафиксировано десять прилётов. Пострадавших нет, но повредило линию электропередачи. Её частично восстановили. Работы продолжатся после согласования с Минобороны. Из артиллерии противник атаковал Прилесье, Старолесье и Теребрено — 15 прилётов.

В Борисовском районе на Цаповку с беспилотника сбросили взрывное устройство, в Валуйском горокруге по Логачёвке семь раз ударили из миномётов. В Волоконовском районе из миномёта три раза ударили по окраине хутора Старый.

В Грайворонском горокруге из миномётов обстреляли Сподарюшино, Мокрую Орловку и Пороз. Всего зафиксировано 22 прилёта. В Шебекинском горокруге противник ударил по хутору Панков из миномётов — семь прилётов. По селу Середа нанесли четыре гранатомётных выстрела, по хутору Марьино ударили из двух миномётных снарядов. По МАПП «Шебекино» противник дважды ударил из гранатомёта и 11 раз — из миномётов. Пострадавших и разрушений нет.

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