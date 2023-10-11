Дом и два гаража сгорели при обстреле приграничья

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Сегодня, 11 октября, посёлок Суземка в Брянской области атаковали со стороны Украины. Пострадавших среди мирных жителей нет, но в результате обстрела есть несколько повреждений.
От прямого попадания снаряда сгорели один жилой дом и два гаража. Частичные разрушения получили несколько жилых домовладений и хозяйственных построек.
В соцсети появились фотографии последствий обстрела.
Обследование территории села ещё продолжается. На месте работают оперативные и экстренные службы, отметило издание.
За сегодняшний день Белгородская область несколько раз подверглась атакам со стороны ВСУ. Над селом Новопетровка в Валуйском округе сбили беспилотник, который сдетонировал при падении. Повреждения получило одно домовладение.
Позже ВСУ обстреляли село Графовка в Краснояружском районе, из-за чего без света остались четыре населённых пункта: Графовка, Демидовка, Прилесье и Репяховка.