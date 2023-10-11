Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Богомаз сообщил о последствиях массированного обстрела приграничья

Дом и два гаража сгорели при обстреле приграничья

11 октября 2023, 13:10
Фото: Bel.ru

Богомаз сообщил о последствиях массированного обстрела приграничья

В обстрелянном селе зарегистрировали ещё несколько повреждений. Пострадавших нет. Подробности атаки сообщили «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.

Сегодня, 11 октября, посёлок Суземка в Брянской области атаковали со стороны Украины. Пострадавших среди мирных жителей нет, но в результате обстрела есть несколько повреждений.

От прямого попадания снаряда сгорели один жилой дом и два гаража. Частичные разрушения получили несколько жилых домовладений и хозяйственных построек.

В соцсети появились фотографии последствий обстрела.

Обследование территории села ещё продолжается. На месте работают оперативные и экстренные службы, отметило издание.

За сегодняшний день Белгородская область несколько раз подверглась атакам со стороны ВСУ. Над селом Новопетровка в Валуйском округе сбили беспилотник, который сдетонировал при падении. Повреждения получило одно домовладение.

Позже ВСУ обстреляли село Графовка в Краснояружском районе, из-за чего без света остались четыре населённых пункта: Графовка, Демидовка, Прилесье и Репяховка.

За две недели в Белгородском районе от обстрелов пострадали больше 30 домов
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков сообщил о последствиях нового обстрела Белгородской областиЭкскаватор попал под обстрел в Белгородской областиРазрушены постройки, выбиты окна: последствия обстрела белгородской Поповки
#Белгородская область#Происшествия#Брянская область#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Александр Богомаз
Подпишитесь
Гладков сообщил о последствиях нового обстрела Белгородской области
Сегодня, 12:27
«Забрал три бутылки и ушёл в рассвет»: В Белгороде ограбили паб «Гвозди»
Сегодня, 08:48
Куриное мясо от разных брендов: какие цены на прилавках видят белгородцы?
Сегодня, 08:05
Где в Белгороде включили отопление? Мэрия представила интерактивную карту
Сегодня, 11:09
Жителей Белгорода предложили хоронить за городом
Сегодня, 09:04
«Путь в кибервойска»: белгородских студентов призывают жаловаться на экстремистов
Сегодня, 12:53