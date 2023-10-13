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Обстрел

ВСУ обстреляли Белгородскую область: последствия есть в пяти сёлах

13 октября 2023, 11:16
Фото: 1MI
Обстрел

Окраины Демидовки и Графовки в Белгородской области попали под обстрел

Противник атаковал населённые пункты в Краснояружском районе. Повреждена ЛЭП. Её начнут восстанавливать после согласования с Минобороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ атаковали окраины Демидовки и Графовки в Краснояружском районе. Никто из мирных жителей не пострадал, но повреждения получила линия электропередачи.

Под частичное отключение света попали абоненты из сёл Демидовка, Графовка, Прилесье, Репяховка и Романовка. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что вскоре должны приступить к восстановительным работам.

«Аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны», — написал глава региона.

Ранее сообщалось, что Белгородскую область атаковали пять беспилотников. Три их них удалось сбить. Два сбросили взрывное устройство и гранаты в Борисовском районе и Шебекинском горокруге. В результате этих происшествий никто не пострадал. Разрушений также нет.

Белгородскую область атаковали пять беспилотников
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#Белгородская область#Происшествия#Лэп#Краснояружский район#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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