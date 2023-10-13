ВСУ обстреляли Белгородскую область: последствия есть в пяти сёлах

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
ВСУ атаковали окраины Демидовки и Графовки в Краснояружском районе. Никто из мирных жителей не пострадал, но повреждения получила линия электропередачи.
Под частичное отключение света попали абоненты из сёл Демидовка, Графовка, Прилесье, Репяховка и Романовка. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что вскоре должны приступить к восстановительным работам.
«Аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны», — написал глава региона.
Ранее сообщалось, что Белгородскую область атаковали пять беспилотников. Три их них удалось сбить. Два сбросили взрывное устройство и гранаты в Борисовском районе и Шебекинском горокруге. В результате этих происшествий никто не пострадал. Разрушений также нет.