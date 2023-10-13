ВСУ обстреляли Белгородскую область: последствия есть в пяти сёлах

Ранее сообщалось, что Белгородскую область атаковали пять беспилотников. Три их них удалось сбить. Два сбросили взрывное устройство и гранаты в Борисовском районе и Шебекинском горокруге. В результате этих происшествий никто не пострадал. Разрушений также нет.