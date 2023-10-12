Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:51

Published Сегодня, 17:51

Modified Сегодня, 17:54

Updated Сегодня, 17:54

В Белгородской области увековечат имена погибших под обстрелами жителей

В Белгородской области увековечат имена погибших под обстрелами жителей

12 октября 2023, 17:51
Фото: Midjourney
В прямом эфире 12 октября губернатор Вячеслав Гладков сообщил о том, что дал поручение всем главам муниципалитетов Белгородской области о подготовке мест под будущие мемориалы с именами погибших в ходе СВО мирных жителей, а также участников спецоперации.
Сюжет
СВО

Глава региона считает, что необходимо увековечить не только имена мирных жителей, погибших под обстрелами ВСУ, но и имена участников спецоперации, которые отдали жизнь на полях сражений с оружием в руках. Поэтому в каждом районе появятся такие мемориалы. Но сделают это позже, сейчас перед властями стоят более важные задачи.

Память о мирных жителях, детях, конечно, нужно увековечить, мы обязательно сделаем это. Но сейчас, я думаю, что главная наша задача — это забота о живых: обеспечить безопасность, восстановить жильё и выполнить огромный объём работы, который у нас появился за последние два года.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, с начала специальной военной операции в Белгородской области под обстрелами ВСУ погибли 63 мирных жителя. В 2022 году похоронили 23 человека, в 2023 году — уже 40 человек.

63 мирных белгородца погибли с начала СВО: кто они и что случилось
Узнать подробнее
Читайте также:
Беженцы погибли в санатории, а школа в Белгороде попала в список лучших: итоги дня«Фонарь»: в результате ночного ЧП в Белгороде погибла девочка детсадовского возраста
#Общество#Белгородская область#Погибшие#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Обстрелы#Мирные жители#Милена Фишер
Подпишитесь
Груды бетона и опалённые вещи: как сейчас выглядит место трагедии в Белгороде
Сегодня, 17:09
«Он стонал, на мне горела куртка». Белгородец — о спасении пострадавших в ночном ЧП
Сегодня, 10:55
«Двери ходили ходуном». Что происходит на месте трагедии с беспилотником в Белгороде
Сегодня, 08:58
Притон, взрывчатка и лазутчики: от чего белгородские ЧОПы охраняют запорожские школы
Сегодня, 10:40
Что известно о раненном из-за падения БПЛА в Белгороде журналисте?
Сегодня, 13:14
В память о погибших ночью белгородцах появился стихийный мемориал
Сегодня, 14:08