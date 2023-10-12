В Белгородской области увековечат имена погибших под обстрелами жителей

Глава региона считает, что необходимо увековечить не только имена мирных жителей, погибших под обстрелами ВСУ, но и имена участников спецоперации, которые отдали жизнь на полях сражений с оружием в руках. Поэтому в каждом районе появятся такие мемориалы. Но сделают это позже, сейчас перед властями стоят более важные задачи.