В Белгородской области увековечат имена погибших под обстрелами жителей

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Глава региона считает, что необходимо увековечить не только имена мирных жителей, погибших под обстрелами ВСУ, но и имена участников спецоперации, которые отдали жизнь на полях сражений с оружием в руках. Поэтому в каждом районе появятся такие мемориалы. Но сделают это позже, сейчас перед властями стоят более важные задачи.
Память о мирных жителях, детях, конечно, нужно увековечить, мы обязательно сделаем это. Но сейчас, я думаю, что главная наша задача — это забота о живых: обеспечить безопасность, восстановить жильё и выполнить огромный объём работы, который у нас появился за последние два года.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, с начала специальной военной операции в Белгородской области под обстрелами ВСУ погибли 63 мирных жителя. В 2022 году похоронили 23 человека, в 2023 году — уже 40 человек.