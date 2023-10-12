Три дома, трактор и машины пострадали от обстрелов в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
По селу Дроновка в Грайворонском округе ВСУ выпустили 20 миномётных снарядов. Пострадавших среди мирных жителей нет, но в результате обстрела произошло возгорание частного дома и хозпостроек. Осколки повредили газопровод, трактор и два автомобиля. В настоящий момент газоснабжение восстановлено.
В Грайворонском горокруге ещё четыре прилёта было в селе Пороз.
В Новопетровке Валуйского округа упал дрон-камикадзе. Он сдетонировал, из-за чего в двух частных домах выбило окна. Повреждены фасады и забор.
В результате девяти прилётов по селу Графовка в Краснояружском районе без света на время остались четыре населённых пункта. Работу линии электропередачи уже восстановили.
По селу Вязовое выпустили семь артиллерийских снарядов, а в Староселье сдетонировали два дрона-камикадзе.
В Белгородском районе под огнём оказались Нехотеевка — шесть прилётов, Красный Хутор — три, Наумовка — один. В Красном Хуторе также с БПЛА сбросили один осколочный боеприпас. Дроны-камикадзе атаковали Солнцевку, Наумовку и Красный Хутор. Обошлось без последствий.
В хуторе Старый Волоконовского района было шесть гранатомётных выстрелов и один миномётный снаряд, в селе Тишанка — один миномётный снаряд. Ни в одном из населённых пунктов нет разрушений и жертв.
В Шебекинском округе в сёлах Новая Таволжанка и Муром с БПЛА сброшено два и восемь осколочных боеприпасов соответственно. Автомобильный пункт пропуска «Шебекино» атаковали с помощью дрона-камикадзе. Четыре артиллерийских снаряда ВСУ выпустили по Ржевке, три гранатомётных выстрела — по хутору Панков.
С квадрокоптера в селе Цаповка Борисовского района сбросили два взрывных устройства. Населённый пункт также атаковали два дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.
Напомним, что ночью в результате падения беспилотника в Белгороде погибли три человека: мужчина, женщина и ребёнок. Ещё двое горожан находятся в реанимации. Один частный дом оказался полностью разрушен, ещё два частично повреждены.