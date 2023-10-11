Экскаватор попал под обстрел в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Губернатор Вячеслав Гладков сообщил итоги обстрелов Белгородской области 10 октября. После относительного затишья ВСУ нанесли по региону около 50 ударов. Атакам подверглись пять муниципалитетов.
Разрушения зафиксировали в Валуйском горокруге. ВСУ атаковали село Долгое — установлено четыре прилёта. Населённый пункт атаковали с помощью дронов-камикадзе. Из-за обстрела повреждения получил экскаватор одного из предприятий. Пострадавших нет.
Накануне противник также обстрелял село Поповка в Краснояружском районе. Погибли два человека. Повреждения получили четыре дома. Пострадали система газоснабжения и ЛЭП. Их работу уже восстановили.
В Краснояружском районе, помимо Поповки, обстреляли окраины сёл Демидовка и Теребрено — 11 прилётов. Без последствий.
В Белгородском районе по Нехотеевке выпустили два артиллерийских снаряда. Село атаковали с помощью дрона-камикадзе. Восемь прилётов артиллерии насчитали в Красном Хуторе. Пострадавших и разрушений нет.
Три миномётных снаряда ударили по хутору Марьино в Шебекинском горокруге. Ещё четыре выпустили по пункту пропуска «Шебекино». Над ним же сбили дрон-камикадзе. Без последствий.
С помощью дрона-камикадзе противник атаковал окраину Цаповки в Борисовском районе. Там же с беспилотника сбросили взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет.