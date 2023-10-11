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Обстрел

Экскаватор попал под обстрел в Белгородской области

11 октября 2023, 08:41
Фото: 1MI
Обстрел

Шесть раз Белгородскую область атаковали дронами-камикадзе

Накануне противник атаковал пять районов области. Есть как погибшие, так и разрушения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил итоги обстрелов Белгородской области 10 октября. После относительного затишья ВСУ нанесли по региону около 50 ударов. Атакам подверглись пять муниципалитетов.

Разрушения зафиксировали в Валуйском горокруге. ВСУ атаковали село Долгое — установлено четыре прилёта. Населённый пункт атаковали с помощью дронов-камикадзе. Из-за обстрела повреждения получил экскаватор одного из предприятий. Пострадавших нет.

Накануне противник также обстрелял село Поповка в Краснояружском районе. Погибли два человека. Повреждения получили четыре дома. Пострадали система газоснабжения и ЛЭП. Их работу уже восстановили.

В Краснояружском районе, помимо Поповки, обстреляли окраины сёл Демидовка и Теребрено — 11 прилётов. Без последствий.

В Белгородском районе по Нехотеевке выпустили два артиллерийских снаряда. Село атаковали с помощью дрона-камикадзе. Восемь прилётов артиллерии насчитали в Красном Хуторе. Пострадавших и разрушений нет.

Три миномётных снаряда ударили по хутору Марьино в Шебекинском горокруге. Ещё четыре выпустили по пункту пропуска «Шебекино». Над ним же сбили дрон-камикадзе. Без последствий.

С помощью дрона-камикадзе противник атаковал окраину Цаповки в Борисовском районе. Там же с беспилотника сбросили взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет.

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