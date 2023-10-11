Снаряд ВСУ попал в дом в белгородском прираничье

11 октября под обстрел ВСУ попало село в Грайворонском округе — Дроновка. Один из снарядов противника попал в дом, после чего в доме начался пожар. К счастью, здание оказалось нежилым, и никто не пострадал. Помимо этого, в селе зафиксировали повреждение линии газоснабжения.