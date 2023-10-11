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Published Сегодня, 15:35

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Снаряд ВСУ попал в дом в белгородском прираничье

Снаряд ВСУ попал в дом в белгородском прираничье

11 октября 2023, 15:35
Фото: Bel.ru
Дом загорелся, но оказался нежилым — никто не пострадал. Подробностями поделился губернатор Белгородской области.
Сюжет
Обстрел

11 октября под обстрел ВСУ попало село в Грайворонском округе — Дроновка. Один из снарядов противника попал в дом, после чего в доме начался пожар. К счастью, здание оказалось нежилым, и никто не пострадал. Помимо этого, в селе зафиксировали повреждение линии газоснабжения.

Обстрел закончился. В настоящее время оперативные и аварийные службы уже находятся на месте.Также продолжается подомовой обход территории.

Напомним, это не первый обстрел Дроновки в октябре — ранее здесь зафиксировали семь прилётов.

Дом и два гаража сгорели при обстреле приграничья
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#Снаряд#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Дроновка#Разрушения#Обстрел ВСУ#Милена Фишер
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