Снаряд ВСУ попал в дом в белгородском прираничье

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
11 октября под обстрел ВСУ попало село в Грайворонском округе — Дроновка. Один из снарядов противника попал в дом, после чего в доме начался пожар. К счастью, здание оказалось нежилым, и никто не пострадал. Помимо этого, в селе зафиксировали повреждение линии газоснабжения.
Обстрел закончился. В настоящее время оперативные и аварийные службы уже находятся на месте.Также продолжается подомовой обход территории.
Напомним, это не первый обстрел Дроновки в октябре — ранее здесь зафиксировали семь прилётов.