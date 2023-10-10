ВСУ сбросили с дрона два взрывных устройства: пострадали дома белгородцев

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
Второй день подряд в Белгородской области наблюдается небольшое количество обстрелов. Всего за последние сутки в регионе насчитали девять атак.
9 октября с квадрокоптеров сбросили два взрывных устройства в селе Дубино Борисовского района. Никто не пострадал. В двух домах выбило окна, посекло заборы.
Из артиллерии ВСУ обстреляли село Новопетровка в Валуйском горокруге. Обошлось без последствий. Всего здесь установлено три прилёта.
По селу Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге ударили из миномётов. Зафиксировано четыре прилёта. Пострадавших и разрушений нет.
В Яковлевском горокруге в районе села Ольховка система ПВО сбила беспилотник самолётного типа. Без последствий.
Напомним, днём ранее в регионе также зарегистрировали не так много обстрелов. 8 октября ВСУ выпустили по Белгородской области 14 снарядов. Под огнём были приграничные Валуйский и Шебекинский городские округа.