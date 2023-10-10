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Published Сегодня, 07:54

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Updated Сегодня, 07:56

Обстрелы

ВСУ сбросили с дрона два взрывных устройства: пострадали дома белгородцев

10 октября 2023, 07:54
Фото: 1MI
Обстрелы

Два налёта БПЛА и семь прилётов насчитали за день в Белгородской области

Второй день подряд в Белгородской области регистрируют неожиданное затишье. За сутки по региону нанесли девять ударов. Тем не менее есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Второй день подряд в Белгородской области наблюдается небольшое количество обстрелов. Всего за последние сутки в регионе насчитали девять атак.

9 октября с квадрокоптеров сбросили два взрывных устройства в селе Дубино Борисовского района. Никто не пострадал. В двух домах выбило окна, посекло заборы.

Из артиллерии ВСУ обстреляли село Новопетровка в Валуйском горокруге. Обошлось без последствий. Всего здесь установлено три прилёта.

По селу Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге ударили из миномётов. Зафиксировано четыре прилёта. Пострадавших и разрушений нет.

В Яковлевском горокруге в районе села Ольховка система ПВО сбила беспилотник самолётного типа. Без последствий.

Напомним, днём ранее в регионе также зарегистрировали не так много обстрелов. 8 октября ВСУ выпустили по Белгородской области 14 снарядов. Под огнём были приграничные Валуйский и Шебекинский городские округа.

Затишье? Статистика обстрелов Белгородской области за день заметно снизилась
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#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Беспилотник#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Приграничье#Яковлевский горокруг#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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