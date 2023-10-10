ВСУ сбросили с дрона два взрывных устройства: пострадали дома белгородцев

Два налёта БПЛА и семь прилётов насчитали за день в Белгородской области

Второй день подряд в Белгородской области регистрируют неожиданное затишье. За сутки по региону нанесли девять ударов. Тем не менее есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.