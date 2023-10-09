В Белгородской области во время обстрелов ВСУ повреждены ещё 93 дома за неделю

В Белгородском районе за неделю в результате обстрелов ВСУ повреждено 30 домов — 29 частных и один многоквартирный. По словам первого заместителя главы района Анны Куташовой, тепловой контур во всех повреждённых домах закрыт, из новых повреждений — дома «немного посечены».