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Повреждение дома в Валуйском горокруге

В Белгородской области во время обстрелов ВСУ повреждены ещё 93 дома за неделю

9 октября 2023, 07:15
Фото: t.me/ADubov31
Повреждение дома в Валуйском горокруге

В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ повреждены более 90 домов

Больше всего повреждения получили дома в Белгородском районе. Свежую статистику привели главы пяти муниципалитетов на еженедельном оперативном совещании правительства.

В Белгородском районе за неделю в результате обстрелов ВСУ повреждено 30 домов — 29 частных и один многоквартирный. По словам первого заместителя главы района Анны Куташовой, тепловой контур во всех повреждённых домах закрыт, из новых повреждений — дома «немного посечены».

В Валуйском горокруге пострадали 17 домов, из них 15 — в посёлке Уразово в результате субботнего обстрела.

В Грайворонском горокруге на этой неделе обстреляли 18 домов. Из них 12 — в селе Гора-Подол, шесть — в селе Замостье.

В Шебекинском горокруге повреждено 28 домов. Тепловой контур везде закрыли — отметил Владимир Жданов.

На прошедшей неделе не было зафиксировано новых повреждений в Краснояружском районе. По словам главы, сейчас занимаются восстановлением ранее повреждённых объектов — в работе таких 13, к концу недели должны отремонтировать девять.

Напомним, на прошлой неделе в Белгородской области было повреждено 75 жилых домов.

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