В Белгородской области во время обстрелов ВСУ повреждены ещё 93 дома за неделю

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В Белгородском районе за неделю в результате обстрелов ВСУ повреждено 30 домов — 29 частных и один многоквартирный. По словам первого заместителя главы района Анны Куташовой, тепловой контур во всех повреждённых домах закрыт, из новых повреждений — дома «немного посечены».
В Валуйском горокруге пострадали 17 домов, из них 15 — в посёлке Уразово в результате субботнего обстрела.
В Грайворонском горокруге на этой неделе обстреляли 18 домов. Из них 12 — в селе Гора-Подол, шесть — в селе Замостье.
В Шебекинском горокруге повреждено 28 домов. Тепловой контур везде закрыли — отметил Владимир Жданов.
На прошедшей неделе не было зафиксировано новых повреждений в Краснояружском районе. По словам главы, сейчас занимаются восстановлением ранее повреждённых объектов — в работе таких 13, к концу недели должны отремонтировать девять.
Напомним, на прошлой неделе в Белгородской области было повреждено 75 жилых домов.