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Над Белгородской областью сбили три ракеты «Точка-У»

Над Белгородской областью сбили три ракеты «Точка-У»

8 октября 2023, 08:49
Фото: Midjourney
Система ПВО сработала в Яковлевском и Новооскольском городских округах. Обошлось без последствий. Под огнём ВСУ были ещё несколько районов региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Три ракеты «Точка-У» сбили над Белгородской областью 7 октября. Система ПВО сработала в Новооскольском горокруге. Сбили одну тактическую ракету. Ещё две уничтожили над Яковлевским горокругом. Обошлось без последствий на земле.

ВСУ накануне также обстреляли Белгородский район из артиллерии. 12 прилётов насчитали в Солнцевке, Красном Хуторе, Петровке. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Краснояружском районе по Вязовому выпустили один артиллерийский снаряд. Без последствий. В Шебекинском горокруге под миномётный обстрел попали Ленинский и Середа. Там насчитали семь прилётов. Разрушений и пострадавших нет.

Кроме того, 7 октября противник атаковал посёлок Уразово в Валуйском горокруге. Населённый пункт обстреляли из РСЗО «Град». Повреждены 14 домов. Один человек погиб.

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