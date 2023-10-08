Над Белгородской областью сбили три ракеты «Точка-У»

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
Три ракеты «Точка-У» сбили над Белгородской областью 7 октября. Система ПВО сработала в Новооскольском горокруге. Сбили одну тактическую ракету. Ещё две уничтожили над Яковлевским горокругом. Обошлось без последствий на земле.
ВСУ накануне также обстреляли Белгородский район из артиллерии. 12 прилётов насчитали в Солнцевке, Красном Хуторе, Петровке. Никто не пострадал, разрушений нет.
В Краснояружском районе по Вязовому выпустили один артиллерийский снаряд. Без последствий. В Шебекинском горокруге под миномётный обстрел попали Ленинский и Середа. Там насчитали семь прилётов. Разрушений и пострадавших нет.
Кроме того, 7 октября противник атаковал посёлок Уразово в Валуйском горокруге. Населённый пункт обстреляли из РСЗО «Град». Повреждены 14 домов. Один человек погиб.