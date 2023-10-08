Отопительный сезон и сбитые ракеты обсуждали белгородцы в воскресенье

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Мэр Белгорода Валентин Демидов назвал дату начала отопительного сезона в областном центре. От белгородцев поступила масса вопросов и недовольств по поводу отопления.
Как сообщил градоначальник, к подключению подготовили объекты социальной сферы. С 9 октября тепло начнут подавать в в учреждения здравоохранения и образования. С 11 октября планируют включить отопление в многоквартирных домах.
Однако в перинатальном центре на улице Некрасова, как утверждает министр здравоохранения области Андрей Иконников, тепло подали ещё раньше — 4 октября. Чиновник добавил, что уже подключили все корпуса, а с 9 октября включат отопление в палатных корпусах областной больницы.
Аналогичную дату начала отопительного сезона назвали власти Прохоровского и Борисовского района, Губкинского и Новооскольского городских округов. Включение тепла в указанных муниципалитетах пройдёт по аналогичной схеме: сначала — в социальных учреждениях, затем — в домах.
В Белгородском районе отопление решили включить раньше. Тепло начали получать дошкольные и школьные образовательные учреждения.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах Белгородской области, которые произошли накануне. Как рассказал глава региона, ПВО сбила три тактические ракеты «Точка-У». Противовоздушная оборона сработала в Новооскольском и Яковлевском городских округах. Последствий на земле не зафиксировали.
Среди крупных обстрелов была атака на посёлок Уразово в Валуйском горокруге. Населённый пункт обстреляли из РСЗО «Град». Повреждения получили 14 частных домов и один социальный объект.
В двух домовладениях разрушения серьёзные, поэтому потребуется строительная экспертиза. По её итогам решат, сносить ли эти два дома или восстанавливать. Кроме того, в посёлке разрушило хозпостройку и складское помещения. Повреждения получил один автомобиль «Газель».
Также сообщалось, что в результате происшествия погиб мирный житель. Мужчина во время обстрела находился на улице. Он скончался на месте из-за полученных ранений.
7 октября под огонь ВСУ попали сёла Солнцевка, Красный Хутор и Петровка в Белгородском районе. В Краснояружском районе атаковали село Вязовое, а в Шебекинском горокруге — Ленинский и Середу. Обошлось без последствий.
В Белгороде на закупку луковиц тюльпанов и других цветов потратят 54,1 млн рублей. Заказчиком выступает управление «Белгорблагоустройства».
БГБ приобретёт луковицы тюльпанов 36 видов, лука гигантского Аллиум, гиацинтов, нарциссов и луковицы Мускари. Луковиц тюльпанов планируют купить 1,3 млн штук, остальных растений — 195,5 тыс. штук.
Сообщается, что заявки подаются до 16 октября. Поставщика определят в течение двух дней с указанной даты.