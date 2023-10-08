Отопительный сезон и сбитые ракеты обсуждали белгородцы в воскресенье

В двух домовладениях разрушения серьёзные, поэтому потребуется строительная экспертиза. По её итогам решат, сносить ли эти два дома или восстанавливать. Кроме того, в посёлке разрушило хозпостройку и складское помещения. Повреждения получил один автомобиль «Газель».