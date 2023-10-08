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Обстрел Уразово 7 октября

14 повреждённых домов: последствия обстрела белгородского Уразово

8 октября 2023, 09:35
Фото: Telegram-канал Алексея Дыбова
Обстрел Уразово 7 октября

Власти показали последствия обстрела Уразово в Белгородской области

Посёлок в Валуйском горокруге попал под обстрел накануне. Погиб один человек. Повреждения получили 14 домовладений, в двух из них серьёзные разрушения, сообщил глава муниципалитета Алексей Дыбов.
Сюжет
Обстрел

Накануне ВСУ обстреляли посёлок Уразово в Валуйском городском округе. Повреждения получили 14 домовладений.

Как сообщил глава горокруга Алексей Дыбов, в двух домах разрушения значительные. Требуется проведение строительной экспертизы. По её итогам будет принято решение — отстроить эти объекты заново или восстановить.

Также Дыбов рассказал о текущем ходе работ в населённом пункте. Повреждённые кровлю и окна временно закрывают плёнкой. Комиссия по оценке ущерба уже провела необходимую работу. В первую очередь в посёлке будут восстанавливать тепловой контур.

Напомним, ВСУ атаковали приграничный посёлок 7 октября. В результате атаки из РСЗО «Град» погиб местный житель. В момент обстрела мужчина находился на улице. Он умер на месте из-за полученных ранений.

Обстрел Уразово 7 октябряОбстрел Уразово 7 октября
Обстрел Уразово 7 октября
Фото: Telegram-канал Алексея Дыбова
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