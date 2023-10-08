14 повреждённых домов: последствия обстрела белгородского Уразово

Также Дыбов рассказал о текущем ходе работ в населённом пункте. Повреждённые кровлю и окна временно закрывают плёнкой. Комиссия по оценке ущерба уже провела необходимую работу. В первую очередь в посёлке будут восстанавливать тепловой контур.