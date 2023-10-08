14 повреждённых домов: последствия обстрела белгородского Уразово

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Накануне ВСУ обстреляли посёлок Уразово в Валуйском городском округе. Повреждения получили 14 домовладений.
Как сообщил глава горокруга Алексей Дыбов, в двух домах разрушения значительные. Требуется проведение строительной экспертизы. По её итогам будет принято решение — отстроить эти объекты заново или восстановить.
Также Дыбов рассказал о текущем ходе работ в населённом пункте. Повреждённые кровлю и окна временно закрывают плёнкой. Комиссия по оценке ущерба уже провела необходимую работу. В первую очередь в посёлке будут восстанавливать тепловой контур.
Напомним, ВСУ атаковали приграничный посёлок 7 октября. В результате атаки из РСЗО «Град» погиб местный житель. В момент обстрела мужчина находился на улице. Он умер на месте из-за полученных ранений.