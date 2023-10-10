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Posted 10 октября 2023,, 14:43

Published 10 октября 2023,, 14:43

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Губернатор поручил БИК реализовать проект за счет собственных средств

Губернатор поручил БИК реализовать проект за счет собственных средств

10 октября 2023, 14:43
Во время прямого эфира «10 вопросов Губернатору» с Вячеславом Гладковым жители микрорайона ИЖС «Разумное 81» подняли вопрос об отсутствии детской игровой и спортивной площадки в своем районе. В ответ на их обращение, Губернатор поручил БИК реализовать проект за счет собственных средств.

На данный момент монтажные работы завершены, и спортивная площадка готова принять жителей микрорайона.

Спортивная площадка была наполнена с учетом потребностей разных возрастных групп, предлагая богатый выбор активностей для детей, подростков и взрослых. На площадке доступно футбольное поле, участок для уличных тренировок и зона отдыха. Кроме того, здесь предусмотрены специальные игровые элементы для детей, что делает площадку идеальным местом для семейного отдыха и активного времяпрепровождения.

#Белгородская область#Артем Черненко
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