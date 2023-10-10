Губернатор поручил БИК реализовать проект за счет собственных средств

На данный момент монтажные работы завершены, и спортивная площадка готова принять жителей микрорайона.



Спортивная площадка была наполнена с учетом потребностей разных возрастных групп, предлагая богатый выбор активностей для детей, подростков и взрослых. На площадке доступно футбольное поле, участок для уличных тренировок и зона отдыха. Кроме того, здесь предусмотрены специальные игровые элементы для детей, что делает площадку идеальным местом для семейного отдыха и активного времяпрепровождения.