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Published Сегодня, 18:17

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

ПВО сбила летательный аппарат над Белгородской областью

ПВО сбила летательный аппарат над Белгородской областью

9 октября 2023, 18:17
Фото: Midjourney
О сбитом объекте сообщили в Минобороны РФ. Информация о повреждениях и пострадавших не поступала.
Сюжет
СВО

Около 20:00 9 октября, сегодня вечером, дежурные средства ПВО пресекли попытку атаковать Белгородскую область. Над регионом сбили беспилотник самолётного типа. Муниципалитет, над которым сбили летательный аппарат, в Минобороны не уточнили.

Напомним, несмотря на продолжающиеся ежедневно обстрелы Белгородской области, за минувшие сутки статистика атак со стороны Украины заметно уменьшилась. Наступило некоторое затишье — всего за утро время по Белгородской области выпустили 14 снарядов. Ещё несколько дней назад ситуация была гораздо хуже.

Затишье? Статистика обстрелов Белгородской области за день заметно снизилась
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Минобороны#СВО#Работа ПВО#Милена Фишер
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