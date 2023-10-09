ПВО сбила летательный аппарат над Белгородской областью

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Около 20:00 9 октября, сегодня вечером, дежурные средства ПВО пресекли попытку атаковать Белгородскую область. Над регионом сбили беспилотник самолётного типа. Муниципалитет, над которым сбили летательный аппарат, в Минобороны не уточнили.
Напомним, несмотря на продолжающиеся ежедневно обстрелы Белгородской области, за минувшие сутки статистика атак со стороны Украины заметно уменьшилась. Наступило некоторое затишье — всего за утро время по Белгородской области выпустили 14 снарядов. Ещё несколько дней назад ситуация была гораздо хуже.