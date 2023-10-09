ПВО сбила летательный аппарат над Белгородской областью

Напомним, несмотря на продолжающиеся ежедневно обстрелы Белгородской области, за минувшие сутки статистика атак со стороны Украины заметно уменьшилась. Наступило некоторое затишье — всего за утро время по Белгородской области выпустили 14 снарядов. Ещё несколько дней назад ситуация была гораздо хуже.